Министр обороны Украины: Наступил конец эры военкоматов

Принятие Верховной Радой 30 марта закона о военной обязанности и военном учете – беспрецедентный случай масштабного пересмотра оборонного законодательства. Об этом заявил министр обороны Андрей Таран, сообщило 31 марта Министерство обороны.

“Наступил конец эры военкоматов. Вместо них в Украине будут действовать территориальные центры комплектования (ТЦК. – “ГОРДОН”) в соответствии с административно-территориальным устройством государства. В случае обострения ситуации на доукомплектование воинских частей теперь отведены считанные дни”, – сказал министр.

Он отметил, что решение народных депутатов соответствует требованиям стратегии военной безопасности Украины.

“Создан Единый государственный реестр военнообязанных и начаты проекты по цифровизации процессов воинского учета: Е-регистрация, Е-военный билет, Е-транспорт, Е-ТЦК. И это только верхушка айсберга. Мы не просто укрепили Вооруженные силы, дали инструменты для внедрения изменений в других составляющих сектора безопасности и обороны, но и государства в целом”, – объяснил Таран.

Министр отметил важность того, что на резервистов распространится “весь комплекс социальных льгот и гарантий, предусмотренных для мобилизованных”.

“Современные и прогнозируемые вызовы заставляют нас модернизировать систему обороны, делать ее более гибкой и способной оперативно реагировать на угрозы. Мы движемся в ногу со временем, подобные модели существуют в США, Финляндии, Чехии, государстве Израиль, Австрии, Великобритании, а теперь и в Украине”, – подчеркнул глава Минобороны Украины.

Закон 1164-ІХ, принятый Верховной Радой 30 марта, предусматривает призыв резервистов первой очереди в течение суток на военную службу в особый период.

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