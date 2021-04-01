 

Министр обороны Украины: Наступил конец эры военкоматов

01.04.2021, 10:08, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Принятие Верховной Радой 30 марта закона о военной обязанности и военном учете – беспрецедентный случай масштабного пересмотра оборонного законодательства. Об этом заявил министр обороны Андрей Таран, сообщило 31 марта Министерство обороны.

“Наступил конец эры военкоматов. Вместо них в Украине будут действовать территориальные центры комплектования (ТЦК. – “ГОРДОН”) в соответствии с административно-территориальным устройством государства. В случае обострения ситуации на доукомплектование воинских частей теперь отведены считанные дни”, – сказал министр.

Он отметил, что решение народных депутатов соответствует требованиям стратегии военной безопасности Украины.

“Создан Единый государственный реестр военнообязанных и начаты проекты по цифровизации процессов воинского учета: Е-регистрация, Е-военный билет, Е-транспорт, Е-ТЦК. И это только верхушка айсберга. Мы не просто укрепили Вооруженные силы, дали инструменты для внедрения изменений в других составляющих сектора безопасности и обороны, но и государства в целом”, – объяснил Таран.

Министр отметил важность того, что на резервистов распространится “весь комплекс социальных льгот и гарантий, предусмотренных для мобилизованных”.

“Современные и прогнозируемые вызовы заставляют нас модернизировать систему обороны, делать ее более гибкой и способной оперативно реагировать на угрозы. Мы движемся в ногу со временем, подобные модели существуют в США, Финляндии, Чехии, государстве Израиль, Австрии, Великобритании, а теперь и в Украине”, – подчеркнул глава Минобороны Украины.

Закон 1164-ІХ, принятый Верховной Радой 30 марта, предусматривает призыв резервистов первой очереди в течение суток на военную службу в особый период.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.07 / Суд закрыл производство против Зеленского из-за его неприкосновенности

02.08 / На родину из Еревана в Москву вернулись около 160 россиян

22.10 / ФСБ предотвратила теракт в Московском регионе

13.07 / Посол Азербайджана оценил последствия столкновений с Арменией

28.02 / Белый дом объяснил отсутствие санкций против принца Саудовской Аравии

30.03 / Boston Dynamics представляет робота-грузчика

24.10 / “Шахтер” в большинстве не смог обыграть “Ворсклу”, единоличным лидером УПЛ стало “Динамо”

24.06 / В администрации Трампа допустили возможность продления ДСНВ

10.03 / Компания Qualcomm выпустит процессор, аналогичный Apple M1

15.08 / Хуг дал совет по сохранению перемирия на Донбассе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)