 

Land Rover представила новые версии Range Rover

01.04.2021, 10:04, Новости дня
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Подразделение SV Bespoke официально представило две новые модификации внедорожника Range Rover.

В частности, автомобили получили названия SVAutobiography Ultimate и SVAutobiography Dynamic Ultimate и уже могут быть заказаны на британском рынке. Первая новинка предназначена для тех, кто предпочитает ездить в качестве пассажира, так как внедорожник получил комфортабельный салон со столиком, холодильником и удобными креслами.

Что касается версии Dynamic Ultimate, то она предусматривает 565-сильный бензиновый двигатель, а также улучшенную подвеску с заниженным клиренсом. В свою очередь, приобрести новые версии внедорожников можно по цене от 183,7 тысяч фунтов в базовом исполнении.



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