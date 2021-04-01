Land Rover представила новые версии Range Rover

Подразделение SV Bespoke официально представило две новые модификации внедорожника Range Rover.

В частности, автомобили получили названия SVAutobiography Ultimate и SVAutobiography Dynamic Ultimate и уже могут быть заказаны на британском рынке. Первая новинка предназначена для тех, кто предпочитает ездить в качестве пассажира, так как внедорожник получил комфортабельный салон со столиком, холодильником и удобными креслами.

Что касается версии Dynamic Ultimate, то она предусматривает 565-сильный бензиновый двигатель, а также улучшенную подвеску с заниженным клиренсом. В свою очередь, приобрести новые версии внедорожников можно по цене от 183,7 тысяч фунтов в базовом исполнении.