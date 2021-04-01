Pfizer и BioNTech заявили о 100% эффективности своей вакцины от COVID-19 для подростков 12-15 лет

Вакцина против коронавируса совместной разработки американской компании Pfizer и немецкой BioNTech в ходе третьей фазы клинических испытаний показала 100% эффективность в предотвращении COVID-19 у подростков в возрасте 12-15 лет. Об этом говорится в пресс-релизе компаний, опубликованном 31 марта.

Отмечается, что возрастная группа хорошо перенесла вакцину от COVID-19 BNT162b2. Pfizer и BioNTech хотели бы приступить к вакцинации подростков до начала следующего учебного года.

“Мы планируем в ближайшие недели представить эти данные в FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. – “ГОРДОН”) в качестве предложенной поправки к нашему разрешению на экстренное применение препарата, а также в другие регулирующие органы по всему миру”, – сказал глава правления компании Pfizer Альберт Бурла.

Сообщается, что в испытаниях приняли участие 2260 подростков в возрасте 12–15 лет в США.

Pfizer и BioNTech также проводят клинические испытания вакцины среди детей в возрасте от 6 месяцев до 11 лет. На прошлой неделе препарат начали испытывать на группе детей от 5-ти до 11 лет. Тестирование препарата на детях от 2 до 5 лет планируется начать на следующей неделе.

В конце января Pfizer говорили, что полностью завершили испытания вакцины против коронавируса для детей в возрасте от 12 до 15 лет. Компания заявляла о “воодушевлении” полученными данными и пообещала опубликовать их в ближайшее время, сообщал CNBC.

По информации телеканала, Pfizer начала испытания препарата от COVID-19 на младенцах и детях до 11 лет.

Вакцина BNT162b2 производства компаний Pfizer и BioNTech стала первой, которую одобрила Всемирная организация здравоохранения. Ее уже одобрили для использования ряд стран, в том числе Великобритания, Канада, США, Швеция, Швейцария и Бахрейн. Pfizer и BioNTech заключили с ЕС два контракта на поставку 600 млн доз вакцины BNT162b2 в этом году (всего в странах ЕС проживает около 450 млн человек, каждому необходимо получить две дозы вакцины).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

—