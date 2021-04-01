Минобразования Украины планирует повышение стипендий для учеников профессионально-технических учреждений

Министерство образования и науки Украины будет работать над повышением стипендий для учеников учреждений профессионального (профессионально-технического) образования. Об этом 31 марта в Telegram заявил глава ведомства Сергей Шкарлет.

Он отметил, что 30 марта президент Украины подписал указ №130/2021 “О приоритетных мерах по развитию профессионального (профессионально-технического) образования”.

“Указом предусмотрен ряд задач к правительству, Министерству образования и науки Украины и местным органам власти для совершенствования системы профессионального (профессионально-технического) образования Украины с учетом лучших международных стандартов и практик, современных и перспективных потребностей рынка труда. Также будет проработан вопрос об увеличении размера стипендиального обеспечения учащихся учреждений профтехобразования”, – написал министр.

Также, по его словам, будет создан Совет по вопросам развития профессионально-технического образования.

Шкарлет добавил, что Минобразования уже работает над этими вопросами. В частности, наработана стратегия развития профессионально-технического образования, также совместно с профильным комитетом Верховной Рады началась работа над законопроектом “О профессиональном образовании”.

“Его отрасль ждет уже много лет”, – добавил он.

Указ, который подписал президент, ставит задачу Кабмину до 1 сентября 2021 года разработать государственную целевую программу развития профессионального (профессионально-технического) образования на период до 2027 года, работать над повышением стипендий в таких учреждениях, разработать методику анализа региональных рынков труда и другое.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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