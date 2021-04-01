В правоохранительном комитете Рады сообщили, что уже внедряют на практике научные исследования Кивы

Диссертационное исследование нардепа “Оппозиционной платформы – За жизнь”, Ильи Кивы, защита которого назначена на 26 апреля, имеет справку о реализации в практической деятельности от правоохранительного комитета Верховной Рады. Об этом в комитете сообщили в ответ на запрос движения “Чесно”.

“Этой справкой удостоверяем, что результаты научного исследования Ильи Кивы вызвали интерес и внедряются в практическую деятельность Комитета ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности”, – говорится в документе за подписью председателя комитета Дениса Монастырского, датированном 25 января этого года.

В частности, в справке указано, что внимания заслуживает разработка и описание механизмов влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности. Согласно этому описанию, активность граждан в сфере политического и правовой жизни общества “провоцирует” власть создавать новые направления обеспечения демократизма и успешности внутренней государственной политики.

В автореферате диссертации нардепа указано, что результаты исследования реализованы в практической деятельности не только парламентского комитета, но и Офиса Генерального прокурора, Межрегиональной Академии управления персоналом и общественной организации “Всеукраинская Ассамблея докторов наук государственного управления”.

Кива собирается защищать кандидатскую диссертацию на тему “Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)” по специальности “механизмы государственного управления”. Его подготовку к защите уже активно обсуждают в соцсетях, но сам он заявил, что “не может понять, что так взбудоражило общество”, и почему “надо поднять какой-то хайп”.

Если Кива защитится, то будет получать надбавку 15% к должностному окладу. Среди нардепов фракции ОПЗЖ пока насчитывается 12 кандидатов наук среди 44 членов, сообщает “Чесно”.

По данным движения “Чесно”, Кива окончил Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого (специальность – “правоведение”) и Национальную академию внутренних дел Украины (специальность – “право”). Также учился в Полтавском национальном педагогическом университете имени В.Г. Короленко (специальность – “педагог-психолог”) и Полтавском нефтяном геологоразведочном техникуме (квалификация – “техник-механик”).

В 2014–2015 годах Кива работал заместителем начальника милиции Донецкой области, в 2015-м – Херсонской. В 2015–2016 годах был главой департамента противодействия наркопреступности Нацполиции Украины, в мае 2016-го его уволили из Нацполиции. В 2016–2017 годах Кива был советником министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

Кива дважды баллотировался в Раду как самовыдвиженец: в 2013 году на повторных выборах в 223-м округе в Киеве (набрал 20 голосов, или 0,02%, и разделил 55-е место с еще одним кандидатом) и в 2016 году на промежуточных выборах в 183-м округе в Херсонской области (занял седьмое место, получил 1048 голосов, или 3,91%). В 2019 году Кива баллотировался в президенты, заняв 29-е место (5869 голосов, или 0,03%), в том же году он был избран в Раду по списку ОПЗЖ.

Кива является членом правоохранительного комитета, инициатором 22 проектов законов и 11 проектов постановлений.

Действующими актами стали три инициативы – два проекта законов, инициированные совместно с другими членами комитета (№ 2256 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования процедуры внесения изменений” и № 2456 “О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно осуществления уголовного производства в суде первой инстанции коллегией судей”), а также постановление “О выражении недоверия генпрокурору Руслану Рябошапке”.

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