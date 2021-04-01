Познер заявил, что находится в безопасности

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01.04.2021, 2:02, Новости дня
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Телеведущий Владимир Познер, которого в Тбилиси преследуют грузинские радикалы, сообщил, что находится в безопасности.

«Я сейчас в гостинице. В безопасности», – сообщил он, пояснив, что в Тбилиси хотел отметить день рождения и покинуть Грузию 3 апреля. Однако сейчас Познер «не знает, когда улетит». Он не исключил, что вернуться из Тбилиси придется «раньше». Он также подтвердил, что его безопасность обеспечивает полиция, передает РИА «Новости».

Напомним, представители радикальных молодежных организаций из числа сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили атаковали приехавшего в Тбилиси Познера. Они требуют его выдворения. МВД Грузии заявило, что Познер «является гражданином США и не нарушал грузинский «Закон об оккупации», по которому посещать Абхазию и Южную Осетию можно только с разрешения центральных грузинских властей. Произошли столкновения радикалов с полицией.



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