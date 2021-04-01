РФ стягивает около 4 тыс. военных к границам Украины – NYT

Россия стягивает около 4 тыс. военных к границам Украины. Об этом 31 марта пишет The New York Times, ссылаясь на информацию от американских чиновников.

26 марта в районе поселка Шумы Донецкой области незаконные вооруженные формирования России открыли огонь по украинским позициям, в результате чего погибло четверо военнослужащих, включая подполковника Сергея Коваля, еще двое получили ранения.

Гибель солдат, а также наращивание численности российских войск на границе с Украиной привлекли внимание высокопоставленных американских чиновников в Европе и Вашингтоне, пишет NYT.

По информации издания, европейское командование вооруженных сил США на прошлой неделе повысило уровень наблюдения с “возможного кризиса” до самого высокого уровня – “потенциально неминуемого кризиса”. Кроме этого, европейские наблюдатели зафиксировали появление нового российского вооружения на оккупированных территориях. В то же время российская сторона начала угрожать срывом переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе.

NYT отмечает, что действия Кремля разделили чиновников в Вашингтоне. Одни считают, что РФ в основном “бряцает оружием” и не собирается возобновлять наступление. Другие полагают, что намерения президента РФ Владимира Путина непонятны, а операция на Донбассе, призванная испытать нового президента США Джо Байдена, “может перерасти во что-то более зловещее”.

Оценки относительно количества дополнительных российских войск возле границ Украины отличаются, но один из американских чиновников заявил, что их около 4 тыс., сообщает NYT.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе (ТКГ) в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

22 июля 2020 года ТКГ согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 4 февраля глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков заявлял, что на Донбассе “никакого мирного процесса уже нет”. “Действуют снайперские пары, действуют минометы, обстрелы. Война идет”, – говорил он.

30 марта на внеочередном заседании Верховной Рады главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Руслан Хомчак отмечал, что Россия наращивает военное присутствие возле границы с Украиной на юге, востоке и севере.

В то же время в Кремле заявили о риске возобновления войны на Донбассе. 31 марта пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков выразил “обеспокоенность” в связи с эскалацией ситуации на востоке Украины, допустив возобновление боевых действий, “чего очень бы не хотелось увидеть”.

В тот же день российская делегация в ТКГ по урегулированию конфликта на Донбассе проигнорировала предложение главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука о прекращении огня с 1 апреля.

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