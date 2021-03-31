 

США оценили влияние контрсанкций России

31.03.2021, 23:54, Новости дня
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Введенные в 2014 году российские контрсанкции сократили для американских компаний перспективы проникновения на рынки России, говорится в докладе аппарата представителя США на торговых переговорах Кэтрин Тай.

В докладе напомнили, что Москва ввела «контрсанкции на импорт из США в ответ на американские санкции, введенные в отношении РФ в результате ее действий на Украине». Российские меры привели к «неопределенности для американских фирм». При этом Вашингтон продолжает добиваться «открытия российского рынка», а также «справедливого отношения» к американцам.

В 2020 году внешнеторговый дефицит США с Россией составил 12 млрд долларов. В 2019 году он был на 27,4% (4,5 млрд долларов) больше. США экспортировали в Россию товары на 4,9 млрд долларов – на 15,6% (901 млн долларов) меньше, чем в 2019 году. Из РФ импортировали товары на 16,8 млрд долларов (минус 24,3%). РФ занимает «39-е место среди крупнейших рынков экспорта товаров в США», передает ТАСС.

В марте Вашингтон включил Россию в список государств, с которыми полностью запрещен экспорт и импорт оружия и оборонных услуг.



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