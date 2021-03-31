Подтверждено прибытие трубоукладчика в точку достройки «Северного потока – 2»
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Судно-трубоукладчик «Академик Черский» прибыло к месту укладки «Северного потока – 2», сообщил оператор проекта Nord Stream 2 AG.
Nord Stream 2 AG подтверждает, что трубоукладчик «прибыл на точку проведения работ», передает ТАСС.
Напомним, сообщалось, что «Академик Черский» находится в районе острова Борнхольм в Балтийском море, где ведутся работы по укладке датского участка газопровода.
Смотреть комментарии → Комментариев нет