 

Подтверждено прибытие трубоукладчика в точку достройки «Северного потока – 2»

31.03.2021, 23:54, Новости дня
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Судно-трубоукладчик «Академик Черский» прибыло к месту укладки «Северного потока – 2», сообщил оператор проекта Nord Stream 2 AG.

Nord Stream 2 AG подтверждает, что трубоукладчик «прибыл на точку проведения работ», передает ТАСС.

Напомним, сообщалось, что «Академик Черский» находится в районе острова Борнхольм в Балтийском море, где ведутся работы по укладке датского участка газопровода.



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