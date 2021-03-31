В ООН не исключили начала гражданской войны в Мьянме

После военного переворота в Мьянме может начаться гражданская война, сообщила спецпосланник главы ООН по Мьянме Кристин Шранер Бургенер.

На закрытых консультациях СБ ООН она заявила, что «этнические вооруженные организации на восточной и западной границах» страны «все больше выступают против жестокости военных». Бургенер подчеркнула, что «жестокость военных слишком сильна». По ее словам, «многие этнические вооруженные организации занимают сторону оппозиции». Это ведет к тому, что усиливается риск начала «гражданской войны беспрецедентного масштаба».

Бургенер указала на необходимость скорейшего урегулирования кризиса. Она сообщила, что свыше 5,2 тыс. человек «убиты с момента произошедшей в начале февраля попытки переворота». «Повсеместные и системные атаки на гражданское население в Мьянме происходят прямо у нас на глазах», – приводит ее слова ТАСС.

Она отметила, что «уже уязвимые группы, нуждающиеся в гуманитарной помощи, включая этнические меньшинства и рохинджа, пострадают в первую очередь», но и «вся страна окажется на грани скатывания к «несостоявшемуся государству».

Напомним, 1 февраля президент Мьянмы Вин Мьин и глава правящей партии страны «Национальная лига за демократию» (НЛД) Аун Сан Су Чжи, являющаяся по совместительству государственным советником и главой МИД республики, были задержаны мьянманскими военными. Власть в стране перешла в руки главнокомандующего ВС Мин Аун Хлаина.