Довыборы в Раду в округе №87. Окружной избирком возобновил работу после перерыва в почти двое суток

Окружная избирательная комиссия (ОИК) в округе №87 в Ивано-Франковской области, где 28 марта прошли довыборы нардепа в Верховную Раду, 31 марта продолжила работу после перерыва в почти двое суток. Об этом в Facebook проинформировало движение “Чесно”.

https://www.facebook.com/chesno.movement/videos/108374111259575/

Как сообщила в Facebook гражданская сеть “Опора”, члены ОИК собрались утром, но не было кворума.

“Члены участковой избирательной комиссии пришли в помещение комиссии и устроили скандал. Центральная избирательная комиссия сменила главу ОИК и члена комиссии от партии “Голос”. Народные депутаты от “Слуги народа” пришли в помещение ОИК и требовали от комиссии продолжать работу, те же в ответ спрашивали, где члены комиссии от “Слуги народа”, – сообщили в сети.

В это время под ОИК собрались сторонники кандидата от “Слуги народа” Василия Вирастюка и кандидата от партии “За майбутнє” Александра Шевченко, которые “скандировали фамилии кандидатов”, отметила “Опора”.

“Новый председатель ОИК прибыл – и комиссия собралась на заседание, новые члены приняли присягу”, – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/cn.opora/posts/10157859572745108

По состоянию на вечер 31 марта, согласно данным Центризбиркома, обработано 70,08% электронных протоколов. Вирастюк набирает 31,14% голосов, на втором месте – кандидат от “Свободы” Руслан Кошулинский (28,99%), на третьем – Шевченко (28,94%).

30 марта целый день подсчет голосов в округе не велся, состав окружной комиссии изменили. К этому времени было обработано 67% электронных протоколов, лидировал Вирастюк, на втором месте был Кошулинский, на третьем – Шевченко.

Промежуточные выборы в Верховную Раду проходили 28 марта в двух округах – №50 в Донецкой области и №87 в Ивано-Франковской области. Голосование проходило в связи с тем, что избранные в этих округах народные депутаты – внефракционный Руслан Требушкин и нардеп от “Слуги народа” Зиновий Андрийович – сложили мандаты. Андрийович выиграл выборы мэра Надворной Ивано-Франковской области, Требушкин – выборы мэра Покровска Донецкой области.

Явка в округе №87 составила, по данным Центризбиркома, 35,05%.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

—