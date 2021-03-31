 

Совет Федерации одобрил закон, позволяющий Путину снова баллотироваться в президенты РФ

31.03.2021, 22:28, Новости дня
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Верхняя палата российского парламента одобрила закон, позволяющий президенту РФ Владимиру Путину баллотироваться еще на два срока. Об изменениях в отдельные законодательные акты РФ говорится в сообщении на сайте Совета Федерации 31 марта.

Закон, принятый 24 марта Госдумой, был разработан в поддержку поправок к конституции, одобренных на всероссийском голосовании летом 2020 года.

Согласно одной из поправок, ограничение быть президентом РФ более двух сроков больше не распространяется на тех, кто занимал должность главы Кремля до вступления в силу изменений в конституцию.

Таким образом, предыдущие сроки Путина обнуляются, это позволяет ему снова баллотироваться на выборах президента РФ.

Кроме этого, в законе прописаны новые требования к президенту РФ – он должен быть не моложе 35 лет, постоянно проживать в России не менее 25 лет, а также не иметь иностранного гражданства или вида на жительство в прошлом. Исключение составляют случаи, когда иностранное государство или его часть “были приняты в состав РФ”.

20 января 2020 года Путин внес проект закона о поправках к конституции РФ на рассмотрение Госдумы. Он был единогласно принят в первом чтении 23 января и окончательно утвержден 14 марта.

Принятые поправки запрещают занимать пост главы государства больше двух сроков, закрепляют приоритет конституции РФ над международным правом, а также расширить полномочия Конституционного суда. Госдума РФ также поддержала поправку об обнулении президентских сроков Путина, что позволит ему остаться у власти после 2024 года, когда заканчивается его четвертый президентский срок. Таким образом, он сможет занимать должность президента до 2036 года.

С 25 июня по 1 июля в России проходил референдум, 77,92% участников которого поддержали принятые поправки, против них высказались 21,27%.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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