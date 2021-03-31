В Аргентине описали новый вид «вызывающего страх» динозавра

Исследователи из Аргентины изучили останки нового вида динозавра, найденные в Патагонии, хищное животное назвали Llukalkan aliocranianus – тот, кто вызывает страх.

Динозавр обитал на территории Патагонии 80 млн лет назад, первая часть его имени переводится с языка индейцев мапуче «вызывающий страх», во второй части латинское слово aliocranianus – «другой череп», передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Voz.

Палеонтологи отнесли животное к семейству абелизавридов, они рассмотрели хорошо сохранившиеся кости хищника.

Динозавр был до пяти метров в длину, у него также были острые зубы, длинные когти. Вероятно, он обладал более развитым в сравнении с другими абелизавридами слухом. В районе среднего уха у него имеется небольшая пазуха, она отличает Llukalkan от его родственников.

Llukalkan был соседом своего абелизавридного родственника Viavenator exxoni, но был меньше его. Абелизавриды имели мощные задние конечности, короткие лапы, но в сравнении с тираннозавром у них был короткий череп, покрытый шишками.

Ранее на берегу острова Русский во Владивостоке нашли останки ихтиозавра, ученые предположили, что он может быть новым для науки видом.