Продал дом, получил роялти, сделал взнос на памятник. Зеленский опубликовал декларацию за 2020 год

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал декларацию доходов и имущества своей семьи за 2020 год.

Общая сумма семейных доходов Зеленских в прошлом году, согласно декларации, составила 22,7 млн грн. (в прошлом году президентская чета задекларировала 28,6 млн). Из них доход самого главы государства – 19,1 млн. грн.

В частности, заработная плата главы государства составила 336 тыс. грн. Супруга президента Елена Зеленская задекларировала 953 тыс. грн заработной платы на основном месте работы ООО “Квартал 95”.

Также Зеленский указал в декларации роялти от “Квартала 95”, “Киностолицы” и других компаний в размере 4,6 млн грн.

От продажи недвижимого имущества и земельного участка в Иванковичах семья Зеленских получила 13,5 млн грн. Доходы семьи главы государства от сдачи имущества в аренду на территории Украины составили 2,7 млн грн. Также были задекларированы проценты по депозитам и облигациям внутреннего государственного займа на сумму 442 тыс. грн.

Зеленский продолжает оставаться владельцем более 40 торговых марок. В 2020 году были также зарегистрированы 13 торговых марок в Украине и две за рубежом. Регистрация торговых марок началась до его избрания на пост президента, уточнили в Офисе президента.

Компания PricewaterhouseCoopers завершила в 2020 году оценку двух торговых марок: стоимость торговой марки “Женский квартал” составляет 21,4 млн грн. Стоимость торговой марки “Слуга народа”, которая также была оценена этой компанией, составила 11,2 млн грн.

Кроме того, Зеленский задекларировал в собственности шесть патентов, три из них – на полезные модели. Стоимость патентов и суть изобретений в декларации не раскрывается.

В общей собственности семьи президента квартира и два машиноместа-гаража в Киеве. Кроме того, у первой леди две квартиры – в Киеве и в оккупированном Крыму.

Глава государства владеет 25% от квартиры площадью 254,5 м² совместно с основателем студии “Квартал 95”, помощником президента Сергеем Шефиром и сценаристом и продюсером студии “Квартал 95” Борисом Шефиром, доля которых составляет, соответственно, 25% и 50%. Кроме того, Зеленский владеет 50% доли от другой квартиры площадью 198,6 м² совместно с Сергеем Шефиром (также 50% доли).

В свою очередь, супруга главы государства, согласно декларации, владеет долей в 33,34% нежилого помещения (337,8 м²) совместно с 33,33% Еленой Шефир и 33,33% с Ларисой Шефир.

Президент и его супруга имеют право пользования на основании договора квартирой в Великобритании и право бесплатного проживания в квартире в Киеве, зарегистрированной на компанию на Кипре.

Зеленский задекларировал новый объект недвижимости – государственную дачу на правах пользования, переезд на которую, отмечают в ОП, “связан с необходимостью обеспечения обязательной государственной охраны”.

Также в декларации указаны шесть элитных наручных часов, автомобили – Land Rover 2016 года выпуска и Mersedes 2014, акции.

Среди расходов в прошлом году президент задекларировал добровольный взнос на памятник космонавту Леониду Каденюку в размере 250 тыс. грн.

Семья Зеленских уплатила в бюджет налоги на сумму 1,8 млн грн.

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