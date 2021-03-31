В Кремле заявили о риске возобновления войны на Донбассе

В Кремле заявили о риске возобновления войны на Донбассе в связи “с растущей напряженностью”. Об этом 31 марта заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет российский “Интерфакс”.

Песков выразил “обеспокоенность” в связи с эскалацией ситуации на востоке Украины, допустив возобновления боевых действий, “что очень бы не хотелось увидеть”.

Пресс-секретаря Владимира Путина спросили о возможности участия РФ в этой войне на стороне боевиков. Песков в ответ уточнил, что имел ввиду “гражданскую войну, которая там уже была”.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа (ТКГ) согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб ООС неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 4 февраля глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков заявлял, что на Донбассе “никакого мирного процесса уже нет”. “Действуют снайперские пары, действуют минометы, обстрелы. Война идет”, – говорил он.

26 марта в районе поселка Шумы Донецкой области незаконные вооруженные формирования России открыли огонь по украинским позициям, в результате чего погибло четверо военнослужащих, включая подполковника Сергея Коваля, еще двое получили ранения. В день обстрела штаб ООС сообщал, что оккупанты вели огонь из минометов, крупнокалиберных пулеметов и автоматических станковых гранатометов.

30 марта на внеочередном заседании Верховной Рады главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Руслан Хомчак уточнил, что украинские военные погибли возле Шумов в результате снайперского огня.

“Особый цинизм действий подразделений оккупационных сил РФ в том, что снайперский огонь велся в спины военнослужащих ООС с объекта критической инфраструктуры – насосной станции, через которую осуществляется поставка воды как на временно оккупированную, так и на подконтрольную Украине территорию”, – отмечал Хомчак.

Главнокомандующий ВСУ добавил, что Россия наращивает военное присутствие возле границы с Украиной на юге, востоке и севере. “Ожидается дополнительное сосредоточивание до 25 батальонных тактических групп, которые в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы Украины создают угрозу военной безопасности государства”, – говорил Хомчак.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 февраля во время визита в Донецкую область отмечал, что эскалация ситуации на Донбассе связана с попытками России давить на Украину на переговорах в ТКГ.

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