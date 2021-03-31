 

Объявлена дата премьеры кроссовера Lexus NX нового поколения

31.03.2021, 19:42, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Премиальный автомобильный бренд Lexus намерен выпустить обновленный кроссовер Lexus NX.

Официальная презентация состоится 19 апреля в рамках автосалона, запланированного в Шанхае. Вместе с тем Lexus NX обладает более современной внешностью, что выражается в форме головной оптики, решетке радиатора и форме заднего стекла. В салоне бросается в глаза увеличенный дисплей мультимедийного комплекса, а также виртуальная приборная панель. Новый кроссовер Lexus NX выполнен на платформе TNGA-K.

Покупатели смогут приобрести версии с бензиновыми моторами на 2,5 и 3,5 литра, а также с гибридной силовой установкой. Пока остальные характеристики автомобиля удерживаются в тайне от публики до презентации.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.08 / Трамп и Аль-Казыми подтвердили стратегическое партнерство США и Ирака

13.07 / Уральские ученые придумали, как производить вино и сыр из сорняка

28.08 / Huawei официально представил умные часы Watch Fit

01.10 / Nature – китайский аппарат поможет подтвердить или опровергнуть наличие воды на Марсе

01.09 / Министр иностранных дел Эстонии: Лукашенко должен быть в западном санкционном списке

10.01 / В США выявили более 283 тыс. случаев COVID-19 за сутки

05.10 / В Киеве на каранин закрыты три школы – Кличко

30.06 / Россия начала экспортировать антисептики

25.06 / “Полтавский супермен”. Благодаря 16-летнему вратарю “Ворскла” вышла в финал Кубка Украины по футболу

26.02 / Собянин предложил оставить Лубянскую площадь в прежнем виде

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)