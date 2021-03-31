Объявлена дата премьеры кроссовера Lexus NX нового поколения

Премиальный автомобильный бренд Lexus намерен выпустить обновленный кроссовер Lexus NX.

Официальная презентация состоится 19 апреля в рамках автосалона, запланированного в Шанхае. Вместе с тем Lexus NX обладает более современной внешностью, что выражается в форме головной оптики, решетке радиатора и форме заднего стекла. В салоне бросается в глаза увеличенный дисплей мультимедийного комплекса, а также виртуальная приборная панель. Новый кроссовер Lexus NX выполнен на платформе TNGA-K.

Покупатели смогут приобрести версии с бензиновыми моторами на 2,5 и 3,5 литра, а также с гибридной силовой установкой. Пока остальные характеристики автомобиля удерживаются в тайне от публики до презентации.