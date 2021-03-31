 

«Борщ — наш» – Украина подала заявку на внесение блюда в список наследия ЮНЕСКО

31.03.2021, 17:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Украинское Министерство иностранных дел подало заявку на внесение борща в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Как передаёт «Обозреватель», министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил, что это — важный процедурный шаг, который является началом формального продвижения на международном уровне украинского блюда.


Reuters

Министерство иностранных дел Украины подало заявку на внесение украинского борща в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Как пишет «Обозреватель», инициатором выступил украинский шеф-повар Евгений Клопотенко.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко на своей странице в Facebook сообщил, что сейчас досье «Культура приготовления украинского борща» направили в Париж. 

«Мы стали ещё ближе к внесению борща в нематериальное наследие ЮНЕСКО! Финишная прямая. Украинский борщ — украинское национальное блюдо, у которого нет конкурентов. Достаточно манипулировать и на почве «русскости» борща, потому что правду не изменишь. Борщ — наш», — написал Ткаченко.

На странице МИД Украины в Facebook отметили, что это является важным процедурным шагом, который станет началом формального продвижения на международном уровне украинского блюда.

Это перспектива нескольких лет, ведь рассмотрение досье проходит раз в два года, — добавили в министерстве.

Как напоминает издание, ранее стало известно, что приготовление украинского борща войдёт в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины по рекомендации Экспертного совета при Министерстве культуры и информационной политики.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.01 / Новогоднее обращение Путина в 2020 году стало самым продолжительным

09.02 / Названы регионы с самой загрязненной питьевой водой

12.07 / Увеличилось число погибших в бою на границе Азербайджана с Арменией

11.03 / Неандертальцы вымерли более 40 тысяч лет назад

27.02 / Стали известны сроки завершения тестирования спасающего тяжелобольных COVID лекарства

08.08 / Жители Дагестана задержаны по подозрению в похищении девушки ради женитьбы

10.02 / “Почти кричал”. – Трамп остался недоволен выступлением своих адвокатов в Сенате

01.07 / Собянин оценил создание Новой Москвы

19.02 / Подозреваемого в убийстве ребенка мужчину взяли под стражу в Чите

11.03 / Рябошапка: В одном из производств по “ПриватБанку” есть эпизод о выводе $5,5 млрд, его фактически заблокировали

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)