В Беларуси журналистов, освещающих несанкционированные акции, хотят приравнять к их участникам

В Беларуси планируют внести поправки в закон о СМИ, журналистов, освещающих несанкционированные акции, хотят приравнять к их участникам. Об этом в комментарии порталу “Смартпресс” 31 марта заявил глава общественного объединения “Белая Русь” Геннадий Давыдько.

По его словам, если мероприятие не разрешено по закону, то “любой журналист, находящийся там, уже не журналист”. Часто мероприятие проводится только для того, чтобы оно попало в СМИ, считает Давыдько.

“Надо быть лояльными и законопослушными”, добавил он.

Как сказал Давыдько, в мире идет информационная война, поэтому “надо жить по военному времени” – “отвечать за свое слово и поступок”.

Любое СМИ, по мнению Давыдько – огневая точка, противника или союзника, а подавление огневых точек противника – “один из постулатов боевых действий”.

В Беларуси с 9 августа 2020 года продолжаются акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента (на пике в митингах участвовало по несколько сотен тысяч человек, с начала 2021 года протестная активность упала). По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра “Весна”, с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.

16 марта Лукашенко подписал указ о создании конституционной комиссии, которая должна разработать новую редакцию основного закона Беларуси. В конце февраля он говорил, что ни один его ребенок не будет президентом Беларуси после него.

В День воли 25 марта в Беларуси задержали свыше 200 человек, среди них – журналистка Наталья Хамутовская, писало “Радыё Свабода”.

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