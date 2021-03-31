“Стоит, бедненькая, на холоде”. Полякова крупным планом показала свою “кормилицу”

Украинская певица Оля Полякова 31 марта в Instagram Stories разместила короткое видео, сняв в офисе на камеру ростовые фигуры со своим изображением. Видео также размещено на YouTube-канале Glam Wish.

“Боже, Полякова заполонила все коридоры. Стоит, бедненькая, зимой на холоде и морозит кормилицу”, – прокомментировала происходящее в кадре артистка.

После этого певица крупным планом показала губы ростовой фигуры.

“Вот ее кормилица – этим она себя и кормит”, – резюмировала певица.

ВИДЕОВидео: Glam Wish / YouTube

Полякова – украинская певица, телеведущая и актриса. Она дебютировала в 2000 году, записав альбом из 11 песен “Приходи ко мне”.

В 2008 году певица презентовала трек “Суперблондинка”, который стал переломным в ее карьере. С 2012 года Полякова сотрудничает с украинским продюсером Михаилом Ясинским.

Вместе с супругом Вадима артистка воспитывает двух дочерей – Марию (2005) и Алису (2011).

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