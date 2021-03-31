 

Нацполиция: С начала года в Киеве покончили с собой шестеро детей, за весь прошлый год – пятеро

31.03.2021, 17:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

С начала 2021 года в Киеве совершили самоубийство шестеро несовершеннолетних. Об этом говорится в ответе Главного управления Национальной полиции Украины в Киеве на запрос издания “ГОРДОН”.

“По информации отдела ювенальной превенции ГУНП в Киеве, в течение 2021 года в Дарницком районе [столицы] произошло три случая, когда девочки-подростки выпрыгнули из многоэтажек. Подобные случаи произошли [также] в территории других районов Киева. С начала текущего года зарегистрировано шесть таких случаев самоубийств, а в 2020 году – пять”, – сказано в ответе.

Причины суицидов на данный момент не выяснены, добавили правоохранители. “Полицейские расследуют эти факты и устанавливают их причины”, – заявили в столичной управлении Нацполиции.

В управлении заверили, что полицейские ювенальной превенции активно сотрудничают с педагогами, социальными работниками, родителями, а также департаментом киберполиции для предотвращения самоубийств; в том числе – с помощью мониторинга интернета “для выявления контента, который пропагандирует культ суицида, склоняет детей к самотравмированию или негативно влияет на психику детей”.

“ГОРДОН” направлял запрос в Нацполицию в связи с несколькими случаями самоубийств подростков в Киеве в начале текущего года (это произошло 28 января, а также 2-го, 16-го, 17-го и 28 февраля).

Криминолог Анна Маляр заявляла изданию “ГОРДОН”, что призывы к суициду распространяются в социальной сети TikTok: “Ребенок 14 лет рассказал мне (совершенно серьезно), что 3 марта – день, когда покончат с собой дети, у которых не все хорошо в семье. Об этом сообщают в ТikТоk. Может быть, это злая шутка, а может, и злой умысел. Если 99% детей посмеются, то найдутся дети, которые воспримут это как руководство к действию, потому что у них неустойчивая психика и действительно есть проблемы в семье или школе”.


Дмитрий НЕЙМЫРОК
заместитель главного редактора

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.01 / Эксперт оценил возможность иностранного финансирования штурма Капитолия

04.08 / Экономические жертвы были зря — во многих штатах США коронавирус вновь переходит в наступление

27.01 / Эксперт посоветовал, как лучше искать утерянный смартфон

28.02 / Байден заявил о планах проиранских групп в Сирии напасть на военных США

07.02 / В Москве инспектор у станции МЦК избил двух безбилетников

11.11 / Китайская компания получила права на производство вакцины «Спутник V»

07.08 / Госдеп подтвердил поиск хакеров в РФ через СМС

16.07 / Якутский музей стал доступен на интернет-платформе Artefact

18.08 / Ефремова доставили на допрос в Пресненский суд

05.03 / У вакцины Moderna выявили побочные эффекты в виде кожных воспалений

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)