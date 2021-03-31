Нацполиция: С начала года в Киеве покончили с собой шестеро детей, за весь прошлый год – пятеро

С начала 2021 года в Киеве совершили самоубийство шестеро несовершеннолетних. Об этом говорится в ответе Главного управления Национальной полиции Украины в Киеве на запрос издания “ГОРДОН”.

“По информации отдела ювенальной превенции ГУНП в Киеве, в течение 2021 года в Дарницком районе [столицы] произошло три случая, когда девочки-подростки выпрыгнули из многоэтажек. Подобные случаи произошли [также] в территории других районов Киева. С начала текущего года зарегистрировано шесть таких случаев самоубийств, а в 2020 году – пять”, – сказано в ответе.

Причины суицидов на данный момент не выяснены, добавили правоохранители. “Полицейские расследуют эти факты и устанавливают их причины”, – заявили в столичной управлении Нацполиции.

В управлении заверили, что полицейские ювенальной превенции активно сотрудничают с педагогами, социальными работниками, родителями, а также департаментом киберполиции для предотвращения самоубийств; в том числе – с помощью мониторинга интернета “для выявления контента, который пропагандирует культ суицида, склоняет детей к самотравмированию или негативно влияет на психику детей”.

“ГОРДОН” направлял запрос в Нацполицию в связи с несколькими случаями самоубийств подростков в Киеве в начале текущего года (это произошло 28 января, а также 2-го, 16-го, 17-го и 28 февраля).

Криминолог Анна Маляр заявляла изданию “ГОРДОН”, что призывы к суициду распространяются в социальной сети TikTok: “Ребенок 14 лет рассказал мне (совершенно серьезно), что 3 марта – день, когда покончат с собой дети, у которых не все хорошо в семье. Об этом сообщают в ТikТоk. Может быть, это злая шутка, а может, и злой умысел. Если 99% детей посмеются, то найдутся дети, которые воспримут это как руководство к действию, потому что у них неустойчивая психика и действительно есть проблемы в семье или школе”.



Дмитрий НЕЙМЫРОК

заместитель главного редактора

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