Преемник хетчбэка Toyota Aygo вышел на тестовые заезды

В Сети опубликовали снимки с дорожных испытаний нового компактного хетчбэка Toyota Aygo.

В частности, тесты осуществлялись на севере Европы. Известно, что модель Toyota Aygo является самой компактной у японского бренда, тогда как на кузове задействовали плотный защитный камуфляж. Однако и через него просматриваются отдельные элементы, свойственные ранее выпущенному концепту Toyota Prologue X. Обновленный серийный хетчбэк получит плавные линии кузова.

Кроме того, размеры автомобиля окажутся теми же, что у прототипа. Эксперты ранее анонсировали, что хетчбэк получит платформу TNGA-B, которая уже успела себя зарекомендовать в моделях Yaris и Yaris Cross. Уже в следующем году состоится выход в продажу данной модели.