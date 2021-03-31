 

Преемник хетчбэка Toyota Aygo вышел на тестовые заезды

31.03.2021, 17:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Сети опубликовали снимки с дорожных испытаний нового компактного хетчбэка Toyota Aygo.

В частности, тесты осуществлялись на севере Европы. Известно, что модель Toyota Aygo является самой компактной у японского бренда, тогда как на кузове задействовали плотный защитный камуфляж. Однако и через него просматриваются отдельные элементы, свойственные ранее выпущенному концепту Toyota Prologue X. Обновленный серийный хетчбэк получит плавные линии кузова.

Кроме того, размеры автомобиля окажутся теми же, что у прототипа. Эксперты ранее анонсировали, что хетчбэк получит платформу TNGA-B, которая уже успела себя зарекомендовать в моделях Yaris и Yaris Cross. Уже в следующем году состоится выход в продажу данной модели.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.07 / Россиянам дали советы по выбору качественного сыра

18.10 / В Минздраве рассказали, сколько больничных коек по Украине заняли больные COVID-19

22.03 / Нардеп Юрчишин заявил, что его собираются исключить из фракции. В партии “Голос” опровергли

07.08 / ВВС США впервые возглавил афроамериканец

13.01 / Австрийский министр осудила самоуправство соцсетей

11.08 / Белоруссия предостерегла соседей от резких заявлений в связи с протестами

28.08 / Российские врачи вернули зрение слепой девочке

06.11 / “Остынь, Дональд, остынь!” Тунберг потроллила Трампа

18.09 / Координатор правозащитного центра “Весна” Мария Рабкова задержана в Минске

26.12 / Число случаев COVID-19 в мире превысило 80 миллионов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)