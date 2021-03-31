Skoda представила эскизы обновленного кроссовера Kodiaq
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Чешский автогигант Skoda анонсировал выход нового кроссовера Skoda Kodiaq.
Официальная презентация автомобиля состоится 13 апреля. Кроме того, автомобиль имеет стильные задние фонари, обновленную головную оптику и улучшенную решетку радиатора. Также привлекают внимание примененные противотуманки. Предполагается, что новинка Kodiaq может появиться в свободной продаже уже в следующем году.
В салоне предусмотрят более дорогие материалы отделки и качественный дизайн интерьера, однако пока подробностей о внутреннем убранстве не называют. Напомним, актуальное поколение кроссовера Kodiaq продается на российском рынке по цене от 1,76 миллиона рублей за базовую комплектацию.
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