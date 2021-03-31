Skoda представила эскизы обновленного кроссовера Kodiaq

Чешский автогигант Skoda анонсировал выход нового кроссовера Skoda Kodiaq.

Официальная презентация автомобиля состоится 13 апреля. Кроме того, автомобиль имеет стильные задние фонари, обновленную головную оптику и улучшенную решетку радиатора. Также привлекают внимание примененные противотуманки. Предполагается, что новинка Kodiaq может появиться в свободной продаже уже в следующем году.

В салоне предусмотрят более дорогие материалы отделки и качественный дизайн интерьера, однако пока подробностей о внутреннем убранстве не называют. Напомним, актуальное поколение кроссовера Kodiaq продается на российском рынке по цене от 1,76 миллиона рублей за базовую комплектацию.