 

Skoda представила эскизы обновленного кроссовера Kodiaq

31.03.2021, 17:00, Новости дня
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Чешский автогигант Skoda анонсировал выход нового кроссовера Skoda Kodiaq.

Официальная презентация автомобиля состоится 13 апреля. Кроме того, автомобиль имеет стильные задние фонари, обновленную головную оптику и  улучшенную решетку радиатора. Также привлекают внимание примененные противотуманки. Предполагается, что новинка Kodiaq может появиться в свободной продаже уже в следующем году.

В салоне предусмотрят более дорогие материалы отделки и качественный дизайн интерьера, однако пока подробностей о внутреннем убранстве не называют. Напомним, актуальное поколение кроссовера Kodiaq продается на российском рынке по цене от 1,76 миллиона рублей за базовую комплектацию.



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