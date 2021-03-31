Хорватия открыла въезд всем вакцинированным «Спутником V»

Хорватия с 1 апреля разрешает въезд в страну людям, получившим российскую вакцину против коронавируса «Спутник V», сообщил глава хорватского МВД Давор Божинович.

Власти Хорватии ввели новые меры для борьбы с коронавирсом, которые вступают в силу 1 апреля и пока продлятся до 15 апреля.

«Из внесенных изменений выделю то, что для въезда будут признаваться быстрые антиген-тесты, которые между собой признают страны-члены ЕС. Также можно будет въехать с подтверждением о вакцинации или перенесенном заболевании COVID-19, которое будет действовать 180 дней», – передает слова Божиновича РИА «Новости».

Глава МВД Хорватии напомнил, что Европейский Союз предполагает в будущем режим перехода границы, который бы был технически поддержан через аппликацию или другое электронное решение, «чтобы все данные о людях, которые вакцинировались, переболели, тестированы, – были оперативны, что облегчило бы людям пересечение границ».

«Вы знаете, что на уровне ЕС работают над документами, так называемыми «COVID-паспортами», цифровыми пропусками, сертификатами. В данный момент еще нет заключения, когда речь идет об отношении к вакцинам, которые не зарегистрированы в ЕС», – сказал хорватский министр.

«Если это окажется в повестке дня, что точно произойдет, и будет выработана общая позиция по этим вакцинам, тогда мы присоединимся к этому решению. Сейчас, что касается Хорватии, для нас важно, что вакцина и российская или китайская и люди, которые привьются этими вакцинами, будут рассматриваться так же, как и остальные», – добавил Божинович.

По словам главы МВД, Хорватия таким образом не либерализует въезд ни одной категории приезжих без соблюдения противоэпидемических мер, но «применяется более широкий круг доказательств об отсутствии заражения». С учетом ограничений по коронавирусу в соседних странах власти Хорватии не ожидают большого числа въездов в страну.

Напомним, в середине февраля источники из правящей партии «Хорватское демократическое содружество» сообщили, что Хорватия планирует получить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» до регистрации препарата Европейским агентством лекарственных средств, страна не хочет зависеть от распределения вакцины внутри ЕС.

В марте РФ предоставила хорватской стороне запрошенные данные по вакцине от новой коронавирусной инфекции «Спутник V».