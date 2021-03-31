 

“Не думаю, что обязана придерживаться траура”. Жена Остапчука рассказала, почему не поехала на похороны его бабушки

31.03.2021, 16:10, Новости дня
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Супруга украинского ведущего Владимира Остапчука нотариус Кристина Остапчук, 30 марта, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram Stories, объяснила, почему не поехала вместе с мужем на похороны его бабушки по отцовской линии.

По словам Кристины Остапчук, она была бы лишней на похоронах человека, которого никогда не видела. Нотариус отметила, что поддерживала мужа в то время, когда его родственница была при смерти.

“Это семейное событие. Их семьи. Я им очень сопереживаю, поговорила по телефону и поддержала всех. Но не думаю, что обязана придерживаться траура в данном случае либо быть на похоронах. Также, считаю, может сделать Вова, если уйдет в мир иной моя бабушка”, – резюмировала супруга ведущего.

Скриншот: kristygor / Instagram

Остапчук женился на Кристине Горняк 15 октября 2020 года. Свадебная церемония проходила в загородном комплексе под Киевом. За время торжества невеста сменила три наряда. В январе 2021 года Остапчук сообщил, что жена взяла его фамилию. 

Ранее Остапчук был женат на переводчице Елене Войченко. Пара прожила в браке 12 лет. У них родилось двое детей: дочь Эмилия (2013) и сын Эван Александр (2018). Супруги расторгли брак 6 марта 2020 года. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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