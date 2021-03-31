 

Миссию ОБСЕ в Украине “в последний момент” продлили еще на год

31.03.2021, 16:10, Новости дня
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Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе продлила специальную мониторинговую миссию в Украину еще на год. Об этом объявил глава миссии Яшар Халит Чевик, сообщает пресс-служба ОБСЕ.

По его словам, решение о продлении срока действия мандата миссии еще на один год  единогласно приняли 57 государств-участников ОБСЕ, что “сигнализирует о неизменной поддержке СММ ОБСЕ и преданности снижению напряженности, обеспечению мира, стабильности и безопасности в Украине”.

Австрийская делегация в ОБСЕ сообщила в Twitter, что решение продлить работу миссии приняли “в последний момент”.

“Продолжение работы специальной мониторинговой миссии в Украине должно быть отмечено отдельным твитом: такое ценное преимущество не должно стать разменной монетой для посторонних целей. Но да, в последний момент все 57 стран ОБСЕ договорились об обновленном мандате СММ. К счастью!” –  говорится в твите.

Somehow sobering that the extension of the @OSCE_SMM * has to be honoured with a separate tweet: Such a valuable asset should not serve as a bargaining chip for unrelated purposes. But yes – at the last minute all 57 #OSCE States agreed on the renewed SMM mandate. Thankfully!

— Austria at OSCE (@AUT_OSCE) March 31, 2021

Председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде поприветствовала решение о продлении миссии, отмечая, что это позволит “продолжать вносить свой вклад в снижение напряженности и укрепление мира, стабильности и безопасности в Украине”.

МИД Украины выразил благодарность Линде и государствам-участникам ОБСЕ за поддержку предложения украинского правительства продлить работу миссии. В ведомстве отмечают, что продление мандата обеспечит деятельность миссии “для объективного и своевременного информирования международного сообщества о проявлениях вооруженной агрессии Российской Федерации”.

26 марта МИД Украины объявил, что некоторые государства-участники ОБСЕ блокируют решение о продлении мандата миссии в Украине, “что может привести к дальнейшей неконтролируемой эскалации”.

СММ ОБСЕ является невооруженной гражданской миссией, которая наблюдает за ситуацией во всех регионах Украины. Она регулярно готовит отчеты об обстановке в стране, а также участвует в переговорах между сторонами конфликта на Донбассе.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 4 февраля глава МВД Арсен Аваков заявил, что на Донбассе “никакого мирного процесса уже нет”. “Действуют снайперские пары, действуют минометы, обстрелы. Война идет”, – сказал он.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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