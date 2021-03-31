Кабмин запретил создавать паркоместа для автомобилей на тротуарах

Кабинет Министров Украины принял проект постановления об изменениях правил парковок автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба правительства по итогам заседания 31 марта.

По словам министра развития общин и территорий Алексея Чернышова, в Украине введут современные и комфортные условия парковки автомобилей, которые сбалансируют интересы лиц с инвалидностью, пешеходов, автомобилистов, субъектов хозяйствования и обеспечат развитие системы парковки на европейском уровне.

Согласно документу, инспекторы по парковке получат статус уполномоченного лица исполнительного органа местного самоуправления. Вводится ответственность за запрет пользоваться зарядным устройством для электромобиля, если оно расположено на парковке. Постановление предлагает усовершенствовать способы оплаты парковок в платежных терминалах, банковских автоматах и комплексах самообслуживания.

Также запрещено размещать парковки на тротуарах. В Кабмине уверены, что эти меры улучшат качество услуг по парковке и увеличит доходы местных бюджетов.

Постановлением предлагается уменьшить ширину улицы для размещения площадок для парковки 7,5 до 6 метров, отметил в Telegram представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

В Украине за нарушение правил парковки предусмотрена ответственность по ст. 152¹ Кодекса Украины об административных правонарушениях. Минимальный размер штрафа – двадцатикратный размер от стоимости одного часа услуги по пользованию платной парковки. Парковка на бесплатных паркоместах водителями без льгот, или в местах, где запрещена парковка, наказывается штрафом в 30-кратном размере от стоимости одного часа парковки.

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