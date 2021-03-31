Астафьева показала маму

Украинская певица Даша Астафьева стала участницей шоу “Липсинк Батл” на “1+1”, выступив на сцене в образе американской певицы Мерилин Монро. Запись эфира 29 марта размещена на YouTube-канале проекта.

Участие в шоу также приняла мать артистки – 56-летняя Ирина Астафьева, которая пришла ее поддержать.

Рассказывая, каким было детство дочери, мать певицы призналась, что Астафьева мечтала о длинных волосах, “которых не было”.

“Надевала махровые колготы на голову и представляла, что это волосы”, – рассказала Ирина Астафьева.

Ирина Астафьева – в центре. Скриншот: Ліпсінк Батл / Lip Sync Battle / YouTube

Астафьева родилась в городе Орджоникидзе Днепропетровской области Украинской ССР. Отец певицы Виктор работал на железной дороге, а мать на тепличном комбинате. У певицы есть младший брат Евгений.

Астафьева стала известной благодаря украинской группе Nikita, участницей которой была с 2008 года. В 2017 году певица начала сольную карьеру.

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