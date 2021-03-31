Песков рассказал о переговорах Путина, Макрона и Меркель

Переговоры главы российского государства Владимира Путина, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона, состоявшиеся без участия президента Украины Владимира Зеленского, не стали подменой минского формата, круг тем был гораздо шире Украины, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Еще раз повторю, это никоим образом не было подменой минского формата. Круг тем был гораздо шире, чем Украина. Хотя на Украине тоже остановились достаточного подробно», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Он также указал, что в беседе Путина, Макрона и Меркель не обозначались «красные линии» по Донбассу.

«Нет, это не так, не надо было ничего обозначать, все «красные линии» хорошо известны и канцлеру Меркель, и президенту Макрону, поэтому в этом просто не было необходимости. Но в целом именно речь шла о безальтернативности выполнения условий минских договоренностей, речь шла именно о той проблемной ситуации, которая имеется сейчас в связи с невыполнением этих положений. Достаточно детально обменялись мнениями лидеры», – сказал Песков, отвечая на вопрос, действительно ли Москва могла обозначить Европе «красную линию» на видеовстрече Путина, Меркель и Макрона.

Во вторник глава российского государства Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон провели переговоры в формате видеоконференции. Зеленский к участию приглашен не был. Среди прочего обсуждалась ситуация в Донбассе и «перспективы регистрации в Европейском союзе российской вакцины «Спутник V», а также возможные поставки и совместное производство этого препарата в странах ЕС».