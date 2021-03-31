 

Овчарка Байдена по кличке Мейджор второй раз укусила человека – CNN

31.03.2021, 12:34, Новости дня
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Одна из овчарок президента США Джо Байдена, трехлетний пес по кличке Мейджор снова укусил человека в понедельник, 29 марта. Им оказался сотрудник службы национальных парков США сообщили источники телеканала CNN.

Инцидент произошел на южной лужайке Белого дома, пострадавшему потребовалась помощь врачей. Информацию об этом подтвердил Майкл Лароса, пресс-секретарь первой леди Джилл Байден.

Укушенный обратился в медицинский кабинет Белого дома и позже вернулся к работе. Травм он не получил, сказал он.

Собака, по словам Лароса, “еще привыкает к новому окружению”.

Корреспондент Reuters в Белом доме Джефф Мейсон опубликовал в Twitter короткое видео прогулки пса по южной лужайке Белого дома. На видео Мейджор на поводке, так было не всегда во время других прогулок собак Байдена по Белому дому, отметил телеканал.

Out for a walk on the White House South Lawn. pic.twitter.com/DewO1u0iOJ

— Jeff Mason (@jeffmason1) March 29, 2021

Мейджора и Чемпа перевезли в Белый дом 24 января, меньше чем через неделю после инаугурации Байдена. У домашних животных президентской четы есть собственный “Овальный лапбинет” в Twitter, Instagram и TikTok.

В начале марта трехлетний Мейджор укусил одного из охранников, и собак отвезли в дом Байденов в Делавэре. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки уточняла, что собак отсылают на время отъезда первой леди Джилл Байден и непременно вернут хозяевам.

Позже немецкие овчарки вернулись в Белый дом. Пес Мейджор, будучи в доме семейства в Делавэре, прошел дополнительные тренировки с кинологом. Байден говорил, что Мейджор – “милый пес”. “85% людей здесь любят его. И все, что он делает, – это лижет их и виляет хвостом”, – говорил он.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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