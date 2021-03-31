В Казахстане опровергли слухи о запрете изучения русского языка

Министерство образования и науки Казахстана опровергло утверждения о запрете с 2023 года изучения русского языка и переводе всех школ на казахский, сообщил портал stopfake.kz, созданный при поддержке министерства информации и общественного развития для борьбы с недостоверными данными.

В редакцию портала обратился читатель с просьбой проверить статью, в которой говорится, что с 2023 года в Казахстане полностью запретят изучение русского языка, а все школы страны перейдут исключительно на казахский язык обучения.

«По данным, которые были предоставлены по нашему запросу Министерством науки и образования Республики Казахстан, сейчас в стране из 6957 государственных школ 3733 школы (53,6%) ведут обучение только на казахском языке, 1160 (16,6%) школ – на русском языке, 2047 (29,4%) школ – на казахском и русском языках. При этом планов на полный переход всех школ страны исключительно на казахский язык обучения нет», – передает ТАСС сообщение портала.

В статье также сказано, что Единое национальное тестирование (ЕНТ) на казахском языке предпочитают сдавать лишь 51% выпускников. «Однако это утверждение также противоречит официальным данным. В 2020 году ЕНТ на казахском языке сдавали 75,1% выпускников школ, на русском языке – 24,8% абитуриентов, на английском – 0,1%», – следует из сообщения портала.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что во всех регионах Киргизии будут созданы русские школы. Такое решение принято министерствами образования двух стран. Конкурировать в Киргизии РФ придется с Турцией, претендующей на роль лидера тюркского мира, в том числе в образовании.