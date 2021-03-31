 

В Казахстане опровергли слухи о запрете изучения русского языка

31.03.2021, 11:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Министерство образования и науки Казахстана опровергло утверждения о запрете с 2023 года изучения русского языка и переводе всех школ на казахский, сообщил портал stopfake.kz, созданный при поддержке министерства информации и общественного развития для борьбы с недостоверными данными.

В редакцию портала обратился читатель с просьбой проверить статью, в которой говорится, что с 2023 года в Казахстане полностью запретят изучение русского языка, а все школы страны перейдут исключительно на казахский язык обучения.

«По данным, которые были предоставлены по нашему запросу Министерством науки и образования Республики Казахстан, сейчас в стране из 6957 государственных школ 3733 школы (53,6%) ведут обучение только на казахском языке, 1160 (16,6%) школ – на русском языке, 2047 (29,4%) школ – на казахском и русском языках. При этом планов на полный переход всех школ страны исключительно на казахский язык обучения нет», – передает ТАСС сообщение портала.

В статье также сказано, что Единое национальное тестирование (ЕНТ) на казахском языке предпочитают сдавать лишь 51% выпускников. «Однако это утверждение также противоречит официальным данным. В 2020 году ЕНТ на казахском языке сдавали 75,1% выпускников школ, на русском языке – 24,8% абитуриентов, на английском – 0,1%», – следует из сообщения портала.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что во всех регионах Киргизии будут созданы русские школы. Такое решение принято министерствами образования двух стран. Конкурировать в Киргизии РФ придется с Турцией, претендующей на роль лидера тюркского мира, в том числе в образовании.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.07 / В мире: Русские неправильно понимают американский расизм

15.09 / Немецкие власти обсуждают санкции против РФ из-за отравления Навального

24.08 / Турция продлила срок проведения геологоразведки на шельфе Греции

12.02 / Украина и SpaceX ведут переговоры о запуске спутника

04.10 / У одной из сестер Семеренко обнаружили COVID-19

30.07 / Лидер движения за гражданские права Джон Льюис будет похоронен в Атланте

14.10 / Помпео раскритиковал избрание России, Китая и Кубы в Совет по правам человека ООН

02.11 / Появились изображения нового кроссовера Kia Sportage

22.08 / Волкер: Если Беларусь устоит, протестующие в Хабаровске скажут: “У них получилось, поэтому мы будем продолжать”

07.08 / Инфекционист оценил предсказание Билла Гейтса о «катастрофе страшнее коронавируса»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)