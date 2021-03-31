Российский посол вызван в МИД Италии

Российский посол в Риме Сергей Разов вызван в МИД Италии после задержания двоих офицеров, подозреваемых в шпионаже в пользу Москвы, сообщил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.

Ранее сообщалось, что итальянские стражи порядка задержали в Риме двоих человек, подозреваемых в шпионаже в пользу России.

Как уточнило спецподразделение карабинеров (ROS), что по ордеру прокуратуры Рима задержаны итальянский военнослужащий и российский офицер, работающий в итальянской столице. Итальянский житель взят под стражу, тогда как в отношении «иностранного гражданина проводятся проверки по поводу его дипломатического статуса», передает ТАСС.

В спецподразделении карабинеров уточнили, что задержание произошло во вторник в момент передачи конфиденциальных документов в обмен на денежное вознаграждение.