 

Корреспондент – украинский госдолг увеличился на 25%

31.03.2021, 10:42, Новости дня
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В период с начала марта 2020 года по конец февраля 2021-го на Украине на 25% вырос государственный и гарантированный государством долг. Как пишет «Корреспондент», в эквиваленте в иностранной валюте он составляет $91,4 млрд.


Reuters

На Украине в период с начала марта 2020 года по конец февраля 2021-го вырос государственный и гарантированный государством долг. Как пишет «Корреспондент», он вырос на 25%, или на 505 миллиардов гривен до 2 552,9 миллиардов гривен, что в эквиваленте в иностранной валюте составляет $91,4 млрд.

Наибольшую долю в структуре государственного долга Украины занимают внешние обязательства — 1 237 миллиардов гривен. Внутренний долг — 1 023 миллиардов гривен — почти полностью сформирован из государственных облигаций.

Также 289,2 миллиардов гривен — это гарантированный правительством долг. Государство должно вернуть данную сумму, если не сможет выплатить по долгам структурам, которые получали кредиты под гарантии украинского правительства.



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