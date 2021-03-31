“Не вареники”. Клопотенко назвал блюда, аутентичные для украинской кухни, которые нужно популяризировать

Украинский телеведущий, шеф-повар и победитель “МастерШеф” на канале СТБ Евгений Клопотенко в интервью изданию Zaxid.net назвал сало сакральной вещью и перечислил блюда, аутентичные для Украины.

“С точки зрения кулинарной применяемости мы вообще не много сала едим, раньше мы его ели, потому что нечего было есть… Надо говорить, что это наше, сакральное, мы его обожаем, ни с кем не спорим. Но это не аутентично наше”, – сказал он.

По словам кулинара, так же нужно относиться к вареникам.

“Возможно, вареники с вишней – это уникальное для нас, но поляки уже продали миру пИроги. ПИроги – это как вареники. И они были придуманы как дюшбара в Турции, лучше не трогать”, – отметил он.

Клопотенко назвал блюдо, полностью аутентичное для Украины.

“Галушки – это наша уникальная вещь. Название и подход к приготовлению отличаются. Их надо брать 100%. Есть утиная каша – это пшено, покрытое тестом. Это наш ответ итальянцам с их пастами, это ответ и всем ближневосточным странам, потому что у них есть кус-кус. Это уникальная каша, которую никто не знает, никто не покупает”, – заявил он.

Кулинар добавил, что существует много блюд и напитков, рецепты которых нужно сохранять и вводить в оборот.

“Есть у нас свекольный квас. Он уникален, [есть] только у нас, его пили тоннами. Он был очень популярным”, – рассказал повар.

Клопотенко заявил, что украинская кухня станет популярной в Украине, если сделать ее модной за границей.

Клопотенко родился в 1986 году в Киеве. В 2015 году стал победителем кулинарного проекта “МастерШеф” на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил шеф-повара в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.

Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, цель которого – изменение культуры питания.

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