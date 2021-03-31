“Укравтодор” проиграл дело китайскому подрядчику и должен выплатить ему более €10 млн

Государственное агентство автомобильных дорог Украины “Укравтодор” в 2020 году расторгло договор на строительство объездной дороги в Житомире с китайским подрядчиком Sinohydro, из-за невыполнения условий. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия 29 марта.

Строительство этой дороги финансировалось за счет кредита Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка. Китайская компания должна была выполнить все работы в течение 2 лет. Но за этот период она сделала лишь половину работ с существенными нарушениями технологий строительства, отметили в “Укравтодоре”.

“Работы признаны дефектными и подлежат повторному выполнению”, – сообщила компания.

Китайский подрядчик подал иск в Совет по урегулированию споров. Арбитр Международной ассоциации инженеров-консультантов Махадев Гопинат постановил, что расторжение контракта является неправомерным.

“В соответствии с этим решением, 10,3 млн евро, инкассированных “Укравтодором” по банковским гарантиям, которые китайская компания Sinohydro предоставила в соответствии с условиями контракта, должны быть возвращены подрядчику. Фактически, по данному решению вина подрядчика по неспособности выполнить контрактные обязательства полностью переводится на заказчика, которым является “Укравтодор”, – говорится в сообщении.

Госагентство готовит официальное несогласие с решением и сообщение о намерении начать арбитраж. В компании отметили, что по контракту представитель Совета должен систематически посещать строительство и оценивать состояние выполнения работ. Господин Гопинат, ответственный за такое решение, проживает в Южно-Африканской Республике. Он никогда не был в Украине и тем более на строительном объекте, подчеркнули в компании.

“Этот факт позволяет поставить под сомнение объективность и беспристрастность решений господина Гопинат, о чем свидетельствует аргументация и содержание таких решений”, – заявили в госагентстве.

В октябре 2020 года “Укравтодор” инициировал расторжение контракта с китайской компанией Sinohydro за нарушения условий контракта, низкие темпы и плохое качество работ, писало агентство LIGA.net. Одним из примеров брака называли разрушение цементобетонного покрытия. Итальянская компания по технадзору Ird Engineering Srl. заключила, что разрушения возникли из-за несоблюдения подрядчиком методологии проведения строительных работ. Sinohydro не согласилась с этим решением и подала жалобу в Совет по урегулированию споров.

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