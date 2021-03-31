Германия будет вакцинировать препаратом AstraZeneca только граждан старше 60 лет

В Министерстве здравоохранения Германии решили ограничить использование вакцины Vaxzevria компании AstraZeneca для людей в возрасте до 60 лет. Такое решение принял министр здравоохранения страны Йенс Спан, которое опубликовано на сайте федерального канцлера Германии.

Постоянная комиссия по вакцинации Германии представила пересмотренный проект рекомендации по вакцинации против COVID-19. В нем она рекомендует использовать вакцину AstraZeneca людям старше 60 лет. Лица младшего возраста могут использовать эту вакцину по усмотрению врача и с индивидуальной оценкой риска, говорится в решении.

Причиной названы опасения по поводу тромбоза вен головного мозга у людей в возрасте до 60 лет.

“Благодаря этому решению люди старше 60 лет смогут вакцинироваться быстрее. Я лишь могу попросить их воспользоваться этим предложением”, – отметил Спан.

По данным EMA, клинические исследования вакцины от коронавируса AstraZeneca показали, что она эффективна в предотвращении COVID-19 у людей от 18 лет. Сперва эффективность вакцины установили на уровне около 60%, но в марте AstraZeneca обновила свое исследование и подняла эффективность до 76%.

Более 10 стран заявляли о приостановке применения вакцины от коронавируса AstraZeneca или отдельных ее партий. В некоторых странах появились сообщения о случаях тромбоза у пациентов, которые получили вакцину. Другие государства заявляли, что таких случаев не фиксировали, однако приостанавливают вакцинацию этим препаратом в качестве меры предосторожности.

Комитет по оценке рисков фармаконадзора ЕМА 18 марта отмечал, что преимущества вакцины AstraZeneca в борьбе с коронавирусной инфекцией все еще перевешивают риски. Такие выводы были сделаны после завершения предварительного рассмотрения сообщений о тромбах у людей, привитых вакциной AstraZeneca.

Подобное заявление 18 марта сделали в британском Агентстве по регулированию лекарственных средств и медицинских изделий, а 19 марта – во Всемирной организации здравоохранения. После этого страны начали возобновлять вакцинацию препаратом AstraZeneca.

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