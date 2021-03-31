Всемирный банк улучшил прогноз по росту экономики России

Всемирный банк улучшил прогноз по росту экономики РФ в 2021 году до 2,9%, в 2022 году ожидает ускорения до 3,2%, говорится в докладе об экономике региона Европы и Центральной Азии.

В январе институт развития прогнозировал, что экономика РФ вырастет в 2021 году на 2,6%, а в 2022 году – на 3%, передает РИА «Новости».

По прогнозу Минэкономразвития, рост экономики РФ по итогам 2021 года составит 3,3%. Прогноз Минэкономразвития был подготовлен в сентябре 2020 года, ожидается, что он будет пересмотрен весной.

«Восстановление, как ожидается, наберет обороты в 2022 году, рост ускорится до 3,2% по мере постепенного ослабления влияния последствий пандемии на экономику», – отмечается в докладе.

Экономисты считают, что прогноз был повышен благодаря меньшему, чем ожидалось, сокращению экономики РФ в 2020 году (минус 3,1%), а также скорому снятию ограничительных мер. В то же время прогноз остается подверженным высокому уровню неопределенности и рисков.

В докладе отмечается, что бюджет РФ в 2022 году станет профицитным и составит 0,5% ВВП в 2022 году. «Дефицит бюджета, как ожидается, сократится примерно до 2% ВВП в 2021 году и вернется к профициту в 0,5% ВВП в 2022 году», – прогнозируют экономисты института развития. В докладе также приводится более точный показатель прогнозируемого дефицита бюджета РФ в 2021 году – 1,8% ВВП.

«После роста в 2020 году уровень бедности, как ожидается, снизится в 2021 году, но будет превышать уровни до пандемии до 2022 года», – говорится в докладе. Авторы доклада также отмечают, что социальные меры правительства позволили не допустить еще большего роста бедности.

Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно писала, подходит ли РФ китайский путь борьбы с бедностью.