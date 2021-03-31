Владелец бостонского ресторана в интервью Fox News – коронавирус отбил охоту у людей работать в этой сфере

Несмотря на оживление ресторанного бизнеса в последнее время, эта сфера испытывает острый дефицит работников, заявил в эфире Fox News владелец бостонского ресторана Крис Кумс. По его словам, многие работники, которые были сокращены в начале пандемии, либо ушли в другие отрасли, либо предпочитают сидеть дома, учитывая, что они могут спокойно жить на пособия, выплачиваемые федеральным правительством.

Пришла весна, и рестораны по всей страны выходят из спячки. Посмотрите, кто тут у нас, посмотрите, кто вернулся. Это Крис Кумс, владелец бостонского ресторана. Сегодня утром он вновь присоединяется к нашей программе. У вас были проблемы в плане возвращения работников в ваши рестораны. В чём же проблема?

КРИС КУМС, владелец ресторана в Бостоне: Стюарт, сейчас наблюдается любопытная тенденция: бизнес-сфера оживилась, особенно на последних выходных, которые выдались самыми загруженными за последние 13 или 14 месяцев. Мы пытаемся нанять новых работников; у нас по-прежнему на 175 работников меньше, чем во время предыдущего подсчёта. При этом мы не получаем никаких резюме.

Почему?

КРИС КУМС: Я бы сказал, что дело здесь в нескольких факторах. Прежде всего, целый год наша сфера была крайне нестабильной в плане наличия рабочих мест, что не добавляет уверенности сотрудникам; они сомневаются в том, что у них будет хорошая работа, когда они вернутся. Куда безопаснее и спокойнее сидеть дома и получать федеральные выплаты по безработице, зная, на какую конкретно сумму вы можете рассчитывать каждую неделю.

Другой фактор — это то, что мы видели, что многие выходцы из нашей индустрии (о которой во время пандемии никто не позаботился) сменили место работы. Мы стали свидетелями того, как работники переходили работать в сферу недвижимости, строительства и так далее. По всей стране навсегда закрылось 150 тысяч ресторанов. И тем не менее всё ещё ощущается нехватка сотрудников. Куда все делись?

Да, если ты на регулярной основе до сентября получаешь от правительства деньги, то эту дилемму можно понять. Но можно задать вот какой вопрос: как идут дела спустя год после начала пандемии у вас? Думаю, что правительство вам выплатило деньги — ведь вы говорили о том, что работники получают помощь от правительства.

КРИС КУМС: Конечно.

Так что, как я понимаю, в финансовом плане у вас всё нормально — вы всего лишь потеряли прибыль за целый год. Ведь так?

КРИС КУМС: Изначально у меня было четыре ресторана, и на данный момент открыто из них три. Одно место, которое расположено в центре, по-прежнему страдает от закрытия театров и того факта, что никто не ходит в офисы. Отели закрыты. Так что мы определённо понесли потери. Кроме того, не стоит забывать, что изначально после введения карантина и ещё до улучшения обстановки мы сократили всех — всех 237 работников. Когда ты идёшь на такой шаг, люди начинают полагаться только на себя, искать другую работу, особенно на удалёнке. И теперь люди видят, что федеральная помощь закончится только в сентябре, поэтому многие из них решают сидеть по домам либо опасаясь за свою безопасность, либо по той причине, что они хотят насладиться прекрасным и свободным летом. Может быть, они вернутся осенью, однако сейчас у нас нет рабочей силы, которая возвращалась бы в рестораны, а также в гостиничную и досуговую сферу в целом.

С нами был Крис Кумс, мы вернёмся к этому разговору ближе к концу года, посмотрим, как вы с этим справитесь. Это был Крис Кумс.

КРИС КУМС: Жду с нетерпением.

Спасибо, Крис.

Дата выхода в эфир 29 марта 2021 года.