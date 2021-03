Помпео назвал доклад ВОЗ о происхождении коронавируса фальсификацией

Бывший госсекретарь США Майк Помпео назвал доклад Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о происхождении коронавируса “сфальсифицированным продолжением кампании Коммунистической партии Китая”. Об этом Помпео написал в Twitter 30 марта.

Он обвинил главу ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса в сотрудничестве с председателем КНР Си Цзиньпином и в сокрытии фактов передачи вируса.

“Вот почему я рекомендовал, чтобы мы покинули организацию. Доктор Тедрос сотрудничал с Си Цзиньпином, чтобы в решающий момент скрыть факт передачи вируса от человека к человеку”, – написал Помпео.

По его словам, Уханьский институт вирусологии остается “наиболее вероятным источником распространения коронавируса”. Ранее Помпео заявлял о наличии доказательств, что несколько исследователей в Уханьском институте вирусологии (WIV) осенью 2019 года, то есть еще до первого выявленного случая COVID-19, заболели болезнью, по симптомам похожей на COVID-19.

The WHO report is a sham continuation of the CCP-WHO disinformation campaign. It’s why I recommended we leave WHO. Dr. Tedros collaborated with Xi to hide human to human transmission at a CRITICAL juncture. WIV remains the most likely source of the virus — and WHO is complicit.

— Mike Pompeo (@mikepompeo) March 30, 2021

30 марта ВОЗ опубликовала доклад о происхождении коронавируса по итогам поездки международной команды экспертов в Ухань. Миссия не смогла установить источник коронавируса. Наиболее вероятной версией называется передача вируса от летучих мышей или панголинов через промежуточное животное.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Китай обвиняли в сокрытии масштабов эпидемии в самом ее начале. Более 100 стран потребовали провести беспристрастную проверку действий Китая и ВОЗ. В докладе разведки США, содержание которого стало известно агентству Bloomberg, говорилось, что Китай скрывал масштабы вспышки коронавируса, занижая как количество случаев заражения, так и число смертельных случаев. Вице-президент США Майк Пенс говорил, что весь мир мог оказаться в лучшем положении, если бы власти Китая были “более откровенными”.

В МИД Китая заявляли, что версия об утечке коронавируса из лаборатории Уханя не имеет под собой никаких доказательств.

14 апреля 2020 года США временно остановили финансирование ВОЗ. Тогда Трамп заявил, что выделение денег приостанавливается на период проведения проверки эффективности реакции ВОЗ на вспышку коронавируса.

Трамп неоднократно обвинял ВОЗ в неэффективности и “зацикленности на Китае”. В ВОЗ отвергали обвинения Трампа. Гебрейесус призывал мировых лидеров не политизировать вопрос коронавируса. Он сказал, что США и Китай должны объединиться в борьбе с “этим опасным врагом”.

ЕС обещал профинансировать Всемирную организацию здравоохранения вместо США.

Трамп в июле уведомил ООН о выходе из ВОЗ, решение должно было вступить в силу 6 июля 2021 года.

Действующий президент Джо Байден вернул США в ВОЗ сразу же после инаугурации.

