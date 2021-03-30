До конца мая Украина получит 1,7 млн доз COVID-вакцин по COVAX – Степанов

Украина до конца мая может получить в рамках глобального механизма COVAX 1,7 млн доз вакцин от коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире “Украина 24”.

“Мы получим от COVAX 8 млн доз вакцины. Это то, о чем мы с ними договорились, и что нам подтвердили. Но просто сроки… Первый транш вакцин – 360 тысяч доз вакцин AstraZeneca и 117 тысяч доз Pfizer – мы должны получить до 15 апреля. В общем до конца мая должны получить 1,7 млн доз вакцин”, – заявил Степанов.

С начала кампании вакцинации в Украине привито 212 898 человек, из них завершили вакцинацию (получили обе дозы препарата) два человека, сообщили в Минздраве.

В Украине зарегистрированы три вакцины от коронавируса – Oxford/AstraZeneca (Covishield), Pfizer/BioNTech и CoronaVac, разработанная Sinovac Biotech.

С 24 февраля украинцев вакцинируют вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield), произведенной в Индии.

25 марта в Украину прибыла вакцина CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech. Использовать ее планируют после проведения контрольных проверок.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

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