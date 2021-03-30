 

“Ощадбанк” обжалует вердикт суда в Париже об отмене решения арбитража о выплате Россией $1,3 млрд

30.03.2021, 22:16, Новости дня
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“Ощадбанк” планирует немедленно обжаловать решение апелляционного суда Парижа об отсутствии у арбитража юрисдикции по делу о возмещении украинскому банку $1,3 млрд убытков от аннексии Крыма. Об этом сообщает пресс-служба банка. 

“Ощадбанк” считает такое решение апелляционного суда с точки зрения права ошибочным и противоречащим сложившейся прецедентной практике как во Франции, так и в других европейских странах”, – говорится в сообщении.

По мнению банка, при вынесении решения Парижский апелляционный суд не учел особенности защиты прав инвесторов в соответствии с международными соглашениями и их соотношение со средствами защиты, которые предлагает арбитраж.

В банке добавили, что сейчас рассматривается вопрос о правильности применения процессуального законодательства и объема полномочий апелляционного суда.

“Мы уверены, что в следующей инстанции решение апелляционного суда будет отменено, и решение Международного трибунала от 26 ноября 2018 о возмещении Российской Федерацией убытков, вызванных аннексией Крыма, в пользу “Ощадбанка” останется в силе, как это было сделано в других инвестиционных делах с участием Российской Федерации”, – подчеркнули в пресс-службе.

В 2015 году “Ощадбанк” сообщил России о претензиях в связи с незаконным пользованием инвестициями финучреждения в оккупированном Крыму и потребовал выплатить компенсацию, которая включает стоимость потери активов, бизнеса и проценты. 

В январе 2016 года украинский банк инициировал арбитражное разбирательство. Слушание дела состоялось в марте 2017 года.

В ноябре 2018 года Арбитражный суд в Париже признал Россию виновной в захвате активов “Ощадбанка” в Крыму и обязал ее возместить убытки на сумму $1,3 млрд. Тогда же в “Ощадбанке” говорили, что в случае невыполнения Россией решения Арбитражного суда сумма долга будет ежедневно увеличиваться примерно на $97 тыс. 

В августе 2019 года министерство юстиции РФ оспорило решение Арбитражного суда в Париже. В октябре Парижский апелляционный суд отклонил апелляцию. 

Апелляционный суд Парижа 30 марта поддержал позицию министерства юстиции РФ об отсутствии юрисдикции у арбитража по иску на $1,3 млрд. “РФ удалось доказать, что так называемые инвестиции, а именно, крымское отделение Ощадбанка, были созданы до 1 января 1992 года, то есть, еще в советский период, в связи с чем они не подпадают под действие Соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций”, – утверждает минюст РФ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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