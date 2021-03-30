Минздрав планирует вакцинировать до конца года 60% взрослых украинцев

До конца 2021 года Министерство здравоохранения Украины планирует вакцинировать от коронавируса не менее 60% взрослых граждан страны. Об этом 30 марта эфире телеканала “Украина 24” рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

Он отметил, что это возможно сделать, если Украина получит достаточное количество вакцин.

“Если нас перестанут подводить страны, то есть будут выполнять контракт. Мир такого еще не знал, когда страны блокируют поставки вакцин, несмотря на все подписанные контракты. Итак, если будет соответствующее количество вакцин, мы сможем вакцинировать до 5 млн граждан в месяц”, – заявил министр.

По его словам, такой масштабной кампании вакцинации Украина никогда не проводила.

С начала кампании вакцинации в Украине привито 212 898 человек, из них завершили вакцинацию (получили обе дозы препарата) два человека, сообщили в Минздраве.

В Украине зарегистрированы три вакцины от коронавируса – Oxford/AstraZeneca (Covishield), Pfizer/BioNTech и CoronaVac, разработанная Sinovac Biotech.

С 24 февраля украинцев вакцинируют вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield), произведенной в Индии.

25 марта в Украину прибыла вакцина CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech. Использовать ее планируют после проведения контрольных проверок.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

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