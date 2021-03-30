В Фонде госимущества рассказали, какие объекты продадут первыми

Первые аукционы большой приватизации в Украине должны состояться летом. Об этом LB.UA сообщили 30 марта в Фонде госимущества.

В числе наиболее готовых к продаже объектов изданию назвали Объединенную горно-химическую компанию, Первый киевский машиностроительный завод и Президент-Отель.

“По поводу облэнерго – мы готовимся к отбору инвестиционных советников, которые будут готовить предприятия к приватизации: проводить аудиты, собирать информацию, искать потенциальных инвесторов”, – отметили в Фонде.

По данным ФГИ, стандартная процедура подготовки объекта большой приватизации занимает 11-12 месяцев. После завершения подготовки параметров аукциона – стартовой цены, условий приватизации – их должен утвердить Кабинет Министров.

Председатель ФГИ Дмитрий Сенниченко заявил, что разблокирование Верховной Радой большой приватизации является проявлением политической воли. Об этом он сказал в комментарии “Радіо Свобода”.

По его словам, в 2021 году проведут приватизацию трех-пяти объектов, среди которых: шесть облэнерго, Объединенная горно-химическая компания, гостиница “Президент Отель”, завод “Большевик”.

Сенниченко подчеркнул, что поступления от приватизации в этом году заложены в размере 12 млрд грн.

“Среди них ориентировочно девять млрд могут поступить от объектов большой приватизации. Но я подчеркиваю, что это не основная цель – получение средств от продажи активов. Основная цель – их новая жизнь”, – сказал глава ФГИ.

Верховная Рада 30 марта на внеочередном заседании приняла во втором чтении и в целом проект закона №4543, который предусматривает возобновление аукционов по продаже объектов большой приватизации. 30 марта 2020 года Рада на время действия карантина, введенного из-за распространения коронавирусной инфекции, остановила продажу объектов большой приватизации.

7 марта 2018 года в Украине вступил в силу закон о приватизации, предполагающий распределение объектов разгосударствления на две группы: объекты большой и малой приватизации. Первые подлежат продаже на аукционе, условия которого устанавливает Кабинет Министров.

17 октября 2019-го президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отмене списка запрещенных к приватизации госпредприятий. 5 ноября он поручил Минэкономразвития до 31 декабря передать Фонду госимущества на приватизацию 500 предприятий. 14 ноября в министерстве заявили, что в собственности государства должно остаться только 776 из 3643 предприятий.

3 марта 2020 года на тот момент премьер-министр Украины Алексей Гончарук говорил, что для приватизации в ФГИУ передано 431 предприятие.

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