Instagram пообещал оперативно устранить неполадки в работе своих сервисов

Социальная сеть Instagram работает над устранением неполадок в работе своих сервисов и рассчитывает восстановить все как можно скорее, официальный представитель Facebook, которому принадлежит соцсеть.

Во вторник в работе Instagram в ряде стран произошли сбои, свидетельствуют данные сайта Downdetector. Сбой в работе соцсети произошел около 17.00 мск. По данным ресурса, большинство пользователей (47%) жалуются на проблемы со входом, 45% – на сбои с загрузкой новостной ленты, передает РИА «Новости».

«Нам известно, что в данный момент некоторые люди испытывают трудности с доступом к Instagram. Мы делаем все возможное, чтобы устранить неполадки как можно скорее», – сообщили в Facebook.

26 марта в работе Instagram также произошел глобальный сбой.