“Жму руку, обнимаю!” – “Лучше пожимать руки, чем заглядывать в глаза Путину!” – в Раде Порошенко поспорил с Швецом и Бужанским

Во время внеочередного заседания Верховной Рады 30 марта нардеп от “Европейской солидарности”, экс-президент Украины Петр Порошенко и нардеп от “Слуги народа” Максим Бужанский обменялись комментариями об отношениях лидеров Украины с президентом РФ Владимиром Путиным, передает корреспондент “ГОРДОН”.

В ходе обсуждения постановления, которым Рада осудила агрессию России на востоке Украины, Порошенко поблагодарил украинских воинов за мужество в противодействии силам Российской Федерации на фронте.

“И спасибо за выдержку, когда порой трудно понять маневры [президента Украины Владимира] Зеленского, который в течение двух лет заглядывает в глаза Путину. Пришло время посмотреть правде в глаза. Потому что фитиль войны, потому что ключи от мира – в Москве. И тезис о мире, когда достаточно просто перестать стрелять, и о том, что только перемирием можно обеспечить мир – ложный. Путин – убийца, об этом сейчас говорит весь мир… Надеюсь, эту истину выжмет из себя и Зеленский”, – сказал Порошенко.

Он также обвинил Зеленского в защите интересов миллиардера Игоря Коломойского, отсутствии борьбы с коррупцией, свертывании реформ.

https://www.facebook.com/petroporoshenko/videos/159147189399622/

Во время выступления Порошенко к трибуне вышел нардеп от “Слуги народа” Сергей Швец. Он продемонстрировал Порошенко лист бумаги с надписью “Жму руку, обнимаю”, – сообщил фотокорреспондент издания “Буквы” Ян Доброносов.

https://www.facebook.com/yan.dobronosov/posts/5497422486941992

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1116939785440194&set=p.1116939785440194

На выступление Порошенко отреагировал также нардеп от “Слуги народа” Максим Бужанский. Он тоже вышел к трибуне.

“Я был удивлен когда… тут появился Петр Порошенко и начал рассказывать о каких-то отношениях Зеленского с Путиным. Мы знаем только одно, что волнует страну. Это “жму руку, обнимаю”. Этот формат выбрал для себя Петр Алексеевич. И я не знаю, куда он смотрел в это время – в глаза или еще куда-то, но это он делал, а не Зеленский. Хочу напомнить, что во время Иловайска не Зеленский торговал углем с панамским офшором. И почему-то не извинился ни разу”, – заявил Бужанский.

После этого Порошенко вновь вышел к трибуне и заявил, что ему “очень жаль, что такие люди, как Бужанский, являются голосом Верховной Рады”.

“Лучше жать руки, чем заглядывать в глаза Путину в поисках мира. Его там нет. У нас виноват Путин, а не украинские военные”, – сказал Порошенко.

https://www.facebook.com/petroporoshenko/videos/191704039182315/

В ответ на это Бужанский в своем канале в Telegram написал, что он якобы вынудил Порошенко признаться в том, что он жал руку Путину.

Летом 2020 года внефракционный нардеп Андрей Деркач опубликовал запись разговора, на которой слышно голоса, похожие на Порошенко и Путина. По его словам, разговор состоялся 30 апреля 2015 года, через два месяца после трагедии в Дебальцево. В конце разговора “Порошенко” поздравил “Путина” с наступающим днем солидарности трудящих (1 мая) и сказал: “Хорошо, Владимир Владимирович. Жму руку! Спасибо большое!”, – “Обнимаю. До свидания, давайте”, ответил его собеседник.

В начале марта 2021 года, после введения Украиной санкций против нардепа от ОПЗЖ, кума Путина Виктора Медведчука, Порошенко заявил, что в 2014 году был вынужден привлечь Медведчука, а также разговаривать по телефону и придерживаться правил дипломатии с россиянами ради обмена пленными: “И не всегда, согласно лисьим правилам дипломатии, говорить им то, что ты о них на самом деле думаешь. Потому что если ты искренне хочешь освободить людей, беседу точно не начинать с того, чтобы послать собеседника на три буквы”, – написал он.

В декабре 2019 года Зеленский провел двусторонние консультации с Путиным в рамках встречи “Нормандской четверки”. На них, как он рассказал впоследствии в интервью агентству “Интерфакс-Украина”, он был уверен, что Путин его услышал и понял. “Кажется, что когда такой контакт, глаза в глаза, ты сразу понимаешь, кто перед тобой, что за человек. Вопреки всем данным разведки, мне кажется, что он меня понял. И он понимает, что надо закончить эту войну”, – сказал Зеленский.

В эфире программы “Право на владу” на “1+1” в декабре 2019 года у него также спросили, пожимал ли он руку Путину, и Зеленский ответил утвердительно. “А как можно по-другому встречаться на высшем уровне? Как можно без этого начать диалог? Как можно о чем-то договариваться, а самое главное – не просто на словах, а решать вопросы?”, – сказал он, и добавил, что готов еще десять раз пожать руку Путину, когда закончится война на Донбассе, и еще сто раз – когда Украине вернут Крым.

—