В оккупированном Крыму сотрудники ФСБ и прокуратуры пришли с проверкой в мечеть

30 марта в оккупированном Россией Крыму прошел обыск в мечети “Юкъары Джами” в городе Алушта. Об этом сообщила “Крымская солидарность” в Facebook.

По информации общественного движения, в проверке участвовали сотрудники крымского муфтията, ФСБ, Центра противодействия экстремизму и прокуратуры.

“Прихожанам мечети сообщили, что “проводится проверка соблюдения местной религиозной организацией “Мусульманская община “Алушта” федерального законодательства о свободе совести и религиозных объединениях, о противодействии экстремистской деятельности и терроризму, земельного и иного законодательства”, – отметили в посте.

Председатель мусульманской общины Абдул Гафаров рассказал, что полицию интересовало, откуда средства на реконструкцию мечети.

https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/860786441138107/

После обыска силовики изъяли для экспертизы три книги: “Исламская этика бизнеса”, “Семья. Ислам”, “Он. Она”. Все три книги доступны в свободной продаже и не входят в список запрещенной литературы в РФ, сообщили “Ґрати”.

Издание пишет, что религиозная мусульманская община “Алушта” была зарегистрирована в 1993 году. После аннексии Крыма ее руководство подвергалось судебным преследованиям.

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

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