 

Геращенко заявила, что нардеп от “Слуги народа” Швец пришел пьяным на заседание Рады

30.03.2021, 20:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Нардеп от “Европейской солидарности” Ирина Геращенко во время выступления в Верховной Раде заявила, что нардеп от “Слуги народа” Сергей Швец пришел на заседание парламента пьяным, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Думали, что сюда зашли новые лица, а сюда зашли люди без принципов, без правил, которые называют государственными символами двери, но при этом позволяют себе унижать президента Украины. Унижать помещение парламента, потому что в первом ряду сидит нетрезвый человек, народный депутат Украины и мы требуем по итогам сегодняшнего заседания следующее: Нацполиции провести алкогольный тест народного депутата по фамилии Ш…”, – заявила Геращенко, указав на Швеца.

Позже она в комментариях к посту фотографа Яна Доброносова сообщила, что уже обратилась в полицию, чтоб у Швеца взяли пробу на алкоголь.

Скриншот: Yan Dobronosov / Facebook

Такое заявление Геращенко сделала после того, как у Швеца возник конфликт с лидером “Европейской солидарности” Петром Порошенко. Во время выступления последнего к трибуне вышел Швец и продемонстрировал Порошенко лист бумаги с надписью “Жму руку, обнимаю”. Таким образом он припомнил опубликованные летом прошлого года пленки, где якобы Порошенко разговаривал с президентом России Владимиром Путиным.

“Лучше жать руки, чем заглядывать в глаза Путину в поисках мира. Его там нет. У нас виноват Путин, а не украинские военные”, – отреагировал на действия Швеца лидер “европейской солидарности”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.08 / Трамп пообещал «изучить вопрос» о помиловании Сноудена

16.10 / В водохранилищах Крыма и Севастополя запасы воды не превышают 15%

28.11 / Асеев: Обмены 2019 года были политическим кредитом Зеленскому. В Москве решили, что пришло время платить

10.07 / Появились сведения о блокировке счетов подозреваемого в госизмене Сафронова

17.08 / Лукашенко заявил о намеренном провоцировании силовиков на насилие

29.11 / Голосование на парламентских выборах завершилось в Приднестровье

28.10 / Российские ученые нашли экологичную замену углю

14.09 / Пока все школы закрывать не будут – Кличко

14.03 / Более 400 сотрудников завода Tesla заболели COVID-19

01.08 / Россия открыла границу с Абхазией

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)