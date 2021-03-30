Геращенко заявила, что нардеп от “Слуги народа” Швец пришел пьяным на заседание Рады

Нардеп от “Европейской солидарности” Ирина Геращенко во время выступления в Верховной Раде заявила, что нардеп от “Слуги народа” Сергей Швец пришел на заседание парламента пьяным, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Думали, что сюда зашли новые лица, а сюда зашли люди без принципов, без правил, которые называют государственными символами двери, но при этом позволяют себе унижать президента Украины. Унижать помещение парламента, потому что в первом ряду сидит нетрезвый человек, народный депутат Украины и мы требуем по итогам сегодняшнего заседания следующее: Нацполиции провести алкогольный тест народного депутата по фамилии Ш…”, – заявила Геращенко, указав на Швеца.

Позже она в комментариях к посту фотографа Яна Доброносова сообщила, что уже обратилась в полицию, чтоб у Швеца взяли пробу на алкоголь.

Скриншот: Yan Dobronosov / Facebook

Такое заявление Геращенко сделала после того, как у Швеца возник конфликт с лидером “Европейской солидарности” Петром Порошенко. Во время выступления последнего к трибуне вышел Швец и продемонстрировал Порошенко лист бумаги с надписью “Жму руку, обнимаю”. Таким образом он припомнил опубликованные летом прошлого года пленки, где якобы Порошенко разговаривал с президентом России Владимиром Путиным.

“Лучше жать руки, чем заглядывать в глаза Путину в поисках мира. Его там нет. У нас виноват Путин, а не украинские военные”, – отреагировал на действия Швеца лидер “европейской солидарности”.

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