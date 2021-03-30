Суд в Париже встал на сторону России по иску “Ощадбанка” об убытках из-за аннексии Крыма – Минюст РФ

Апелляционный суд Парижа отменил решение международного арбитража, вынесенное в 2018 году по иску украинского “Ощадбанка” против России. Об этом сообщается на сайте Минюста России.

В 2015 году “Ощадбанк” сообщил России о претензиях в связи с незаконным пользованием инвестициями финучреждения в оккупированном Крыму и потребовал выплатить компенсацию, которая включает стоимость потери активов, бизнеса и проценты.

В январе 2016 года украинский банк инициировал арбитражное разбирательство. Слушание дела состоялось в марте 2017 года.

В ноябре 2018 года Арбитражный суд в Париже признал Россию виновной в захвате активов “Ощадбанка” в Крыму и обязал ее возместить убытки на сумму $1,3 млрд. Тогда же в “Ощадбанке” говорили, что в случае невыполнения Россией решения Арбитражного суда сумма долга будет ежедневно увеличиваться примерно на $97 тыс.

В августе 2019 года министерство юстиции РФ оспорило решение Арбитражного суда в Париже. В октябре Парижский апелляционный суд отклонил апелляцию.

Однако, утверждают в Минюсте РФ, сегодня апелляционный суд встал на сторону российского Минюста, заявившего, что у арбитражного трибунала нет юрисдикции на рассмотрение этого спора.

“Российской Федерации удалось доказать, что так называемые инвестиции, а именно крымское отделение “Ощадбанка”, были созданы до 1 января 1992 г., то есть еще в советский период, в связи с чем они не подпадают под действие Соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций”, – заявили в российском ведомстве.

По данным РБК, это первое решение зарубежного суда в пользу России по многочисленным искам украинских компаний против РФ об активах в Крыму. В сообщении Минюста России говорится, что это решение будет иметь “прецедентное значение”.

Аргумент о том, что инвестиции истцов были сделаны еще в советский период, когда Россия и Украина являлись единым государством, а следовательно, не могут попадать под защиту двустороннего инвестиционного соглашения двух стран, используется Россией и ряде других “крымских” споров, сказал РБК партнер адвокатского бюро “Иванян и партнеры” Андрей Горленко, участвовавший в этом деле на стороне России.

“Ощадбанк” по состоянию на март 2014 года обладал крупнейшей банковской сетью в Крыму. Как говорил в интервью “Радио НВ” глава “Ощадбанка” Андрей Пышный, банк после аннексии полностью потерял контроль над всеми активами в Крыму. “В один день отделения Ощадбанка превратились в отделения банка РНКБ с нашими же сотрудниками, нашей техникой, нашими помещениями – просто в другой банк… И наличные, и то, что было в хранилищах, и кредиты – все экспроприировано так называемыми властями Крыма и подконтрольными им банковскими структурами”, – рассказал он.

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

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