 

В 2020 году СБУ прекратила работу около 3 тыс. веб-ресурсов, которые использовались в преступных целях

30.03.2021, 18:40, Новости дня
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В 2020 году Служба безопасности Украины прекратила работу около 3 тыс. веб-ресурсов, которые использовались в преступных целях. Об этом в интервью “Цензор.НЕТ” заявил начальник управления департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк.

По его словам, в прошлом году было заблокировано более 2,5 тыс. сообществ с более чем миллионной аудиторией, а также нейтрализована 21 ботоферма общей мощностью более 60 тыс. ботов.

“Главная задача службы – предотвращение и профилактика правонарушений. Когда это удается – общество не знает о том, что ему угрожало. Если нет – мы все видим или чувствуем, что против нас проводится информационная операция, и мы являемся объектом деструктивного воздействия. Тогда служба занимается непосредственно противодействием проведению против Украины специальной информационной операции и нивелированием ее последствий, направленных на подрыв конституционного строя, нарушение суверенитета и территориальной целостности страны, обострение общественно-политической и социально-экономической ситуаций”, – пояснил Витюк.

Он подчеркнул, что в информационном пространстве идет “постоянная круглосуточная война и боевые действия”.

“Общеизвестны факты разоблачения нами провокаторов, которые действуют от имени польской или венгерской стороны в западных областях Украины и совершают провокационные акции с целью эскалации конфликтов и напряженности в приграничных регионах. Постоянно осуществляется противодействие информационным вбросам и фейкам в этом направлении, блокируются источники распространения деструктивной информации. Очень активно враг работает для раздувания межконфессиональной розни, провоцирования конфликтов в украинской православной церкви и между различными патриархатами”, – сказал представитель СБУ.

Он также добавил, что провокации против Украины готовила не только РФ, но и другие страны.

“Долгое время мы успешно противодействовали попыткам позиционировать Украину на международной арене как площадку или базу, где якобы осуществляется подготовка разного рода боевиков, наемников или даже террористов. К осуществлению таких провокаций и атак приобщаются, к сожалению, не только Российская Федерация, но и некоторые другие сопредельные страны”, – уточил Витюк.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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