 

Мнения: Ситком «Навальный на зоне» только начинается

30.03.2021, 18:28, Новости дня
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Алексей Анатолич Навальный пишет, обращаясь к своим поклонникам и лизоблюдам: «В моем портфолио плохого парня уже есть: признан склонным к побегу в «Кремлевском централе»; 4 выговора за 2 недели в СИЗО «Кольчугино»; 6 выговоров за 2 недели в ИК-2 «Покров».

Алексей Анатолич Навальный пишет, обращаясь к своим поклонникам и лизоблюдам: «В моем портфолио плохого парня уже есть: признан склонным к побегу в «Кремлевском централе»; 4 выговора за 2 недели в СИЗО «Кольчугино»; 6 выговоров за 2 недели в ИК-2 «Покров».

Есть на рассмотрении штук 20 рапортов, включая такие, как: встал с кровати на 10 минут раньше команды «подъем»; отказался выходить на зарядку, сказав начальнику отряда: «Пойдемте лучше кофе попьем»; отказался смотреть видео лекцию, назвав ее идиотской; на встрече с адвокатами был в футболке».

Вот тот же Ходорковский никогда не осмеливался сказать начальнику отряда про «попьём кофе». Поэтому и вышел живой и здоровый. Но научить Навального правильному поведению на зоне, очевидно, не сумел.

И полному идиоту понятно, что Алексей Анатольевич совершенно намеренно провоцирует ФСИН, которому поручено обеспечить его здоровье и относительное благосостояние на зоне. Просто ждет, когда терпение уже лопнет и его поволокут в ШИЗО, а международная общественность в один голос завопит: «Кровавый Путин хочет окончательно запытать надежду российского общества в карцере».

Интересно, конечно, какой выход из подобной подставы найдет руководство колонии совместно с ФСИН. Уступать Алексею Анатольевичу – вообще не вариант, поскольку он живет по принципу «дай мне палец, а я откушу всю руку». Если ему позволить не смотреть видео лекции, то завтра он начнет ходить пить кофе к начальнику колонии и раздавать пинки контроллерам.

Одним словом, ситком «Навальный на зоне» еще только начинается. И у него будет несколько сезонов.

Источник: блог Дмитрия Гололобова

Теги: 

оппозиция
,
Алексей Навальный
,
дело Навального



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