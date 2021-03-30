Российскую пропагандистку Стриженову, которая упала в прямом эфире, прооперировали

53-летняя российская пропагандистка Екатерина Стриженова, которая сломала руку после того, как упала в прямом эфире пропагандистского ток-шоу “Время покажет” на российском “Первом канале”, 30 марта обнародовала в Instagram видео, записанное в больничной палате.

По словам Стриженовой, ее прооперировали под наркозом.

“Перелом сложный, нестандартный, со смещением, осколками. Врач сказал, что надо ставить пластинку. Все позади. Сделали первую перевязку”, – сообщила ведущая.

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Публикация от Екатерина Стриженова (@strizhenovae)

29 марта во время обсуждения темы Голодомора в Украине Стриженова прервала выступление одного из гостей шоу, объявив рекламный блок. “Такая политика. За что еще мы должны покаяться – после рекламы”, – эмоционально заявила ведущая, после чего сделала несколько шагов назад, оступилась и упала на спину. Позднее ее соведущий Руслан Осташко сообщил, что она повредила руку. У Стриженовой диагностировали перелом.

“Время покажет” – ток-шоу на российском “Первом канале”. Стриженова является ведущей проекта с 2017 года. Гости передачи, в числе прочего, регулярно обсуждают те или иные резонансные события в Украине.

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